Straat voor vermoorde Amstelveense agent Gabrielle Cevat na jaren officieel gemaakt

Een van de straten in de Amstelveense nieuwbouwwijk Scheg-Oost wordt vernoemd naar de in 2008 vermoorde politieagente Gabrielle Cevat. Het college van B&W deed die belofte bijna zeven jaar geleden al, maar heeft dit nu formeel laten vastleggen in het straatnamenbesluit voor de wijk, die momenteel wordt gebouwd.

Gabrielle Cevat 8 juni 1980 - 9 juli 2008 - AAN! Amstelveen

Cevat wordt in juli 2008 totaal onverwacht neergeschoten als ze de 49-jarige Franklin F. aanspreekt op zijn rijgedrag. Hij kreeg hiervoor twaalf jaar cel plus TBS opgelegd. Toenmalig teamchef van de politie Amstelveen Eric Aldewereld reageerde tijdens de onthulling van het straatnaambord in 2016 verheugd tegenover mediapartner RTV Amstelveen. "De mooiste en grootste laan wordt naar Gabrielle vernoemd", zei hij toen.

"Het is belangrijk dat ze niet vergeten wordt" Moeder Marga Koenen

De dood van de hoofdagente trof Amstelveen diep in het hart. Voor haar uitvaart werd Cevat in een koets door Amstelveen gereden en vormden haar collega's een erehaag. Veel inwoners uit Amstelveen kwamen de hoofdagente toen een laatste eer bewijzen. Vorig jaar onthulde burgemeester Tjapko Poppens ook al een gedenksteen voor Cevat mediapartner AAN! Amstelveen was daarbij aanwezig.