Buurt geschrokken na zware aanrijding meisje Beverwijk: 'Al vaak gewaarschuwd'

Het is in Beverwijk al jaren bekend dat het opletten geblazen is op het kruispunt van de Plesmanweg en de Gladiolenlaan. Vorige week ging het vreselijk mis: een jong meisje op de fiets werd geschept door een bestelbus. Bewoners reageren op het ongeluk. "Hier kon je op wachten."

Volgens een buurtbewoner die toevallig uit zijn raam keek, werd het meisje wel twaalf tot vijftien meter weggeslagen. "Dat was echt een hele harde klap. Het is eigenlijk bewonderingswaardig dat het nog zo lang goed is gegaan."

Hoe het nu met het meisje gaat, is niet bekend. Dit weekend lag ze nog in het ziekenhuis, meldt de politie. Het rijbewijs van de bestuurder, een 31-jarige man uit de gemeente Laarbeek (Noord-Brabant), is ingenomen.

Het gevaar zit 'm erin dat fietsers aankomen en denken dat het nog nét kan, zegt een buurtbewoner. Maar de auto's komen gevaarlijk hard op het kruispunt af rijden, en de drempels die er liggen helpen nauwelijks. "Daar racen ze gewoon overheen."

Boze brief

Buurtbewoner Almar Schouten stuurde tweeënhalf jaar geleden al een mail naar de gemeente. Daarin schreef hij: "Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om hier met spoed verkeersaanpassingen te realiseren, zoals verkeerslichten. Op alles wat mij lief is, durf ik u te verzekeren dat hier anders hele, hele ernstige verkeersongelukken gaan gebeuren."