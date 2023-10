Verkeer 'met bloedgang, zonder overzicht' op gevaarlijkste kruispunt van Velsen

Het ene moment is het er verraderlijk stil, het volgende komen fietsers en auto's elkaar 'met een bloedgang, maar zonder overzicht' tegemoet. Zo gaat het dagelijks op het kruispunt van de Pontweg met de Concordiastraat en Noordersluisweg, vlakbij de pont van Velsen-Noord. Het maakt de T-splitsing het gevaarlijkste kruispunt van Velsen, volgens een rapport van de provincie. De situatie is niet zonder gevaren en gevolgen, leggen buurman Raymond Groenewegen en Jan Koper van de fietsersbond uit in deze video.

Gevaarlijkste kruispunt van Velsen - NH Nieuws

(Tekst is een vervolg op de video en loopt door onder de plattegrond)

De fietsers komen in grote golven vanaf de pont richting het nabije kruispunt gereden, zeker nu die één keer in de 20 minuten gaat, in plaats van twee keer. En dus is het kruispunt na een bedrieglijke, lange stilte soms overvol. Maar tegelijkertijd is het overzicht vanuit de auto beperkt. Om het nog lastiger te maken, moeten bromfietsers vlak vóór het kruispunt wisselen van de weg naar het fietspad, wat de situatie voor automobilisten nog onoverzichtelijker maakt. Tekst loopt door onder de top 10 onveilige kruispunten en trajecten

Top tien onveilige kruispunten Velsen Provincie Noord-Holland

Top tien onveilige trajecten Velsen Provincie Noord-Holland

Brug, tunnel of rotonde Als het volledig aan Koper zou liggen, wordt de overgang 'ongelijkvloers' met een tunnel of brug, zegt hij. Dan zitten auto's en fietsers elkaar niet meer in de weg. "En de weg is eigenlijk zo ingericht dat dit een rotonde moet zijn." Er gaan ook dingen goed rond het kruispunt, zegt Koper: "Je ziet zelden zulke formidabele, brede fietspaden. Maar om het af te maken moet de rest van het punt ook aangepakt worden."