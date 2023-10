Velsenaar eist dat Amsterdam eeuw-oude afspraken nakomt en zorgt voor tweede pont

Tekst is een vervolg op de video.

De gemeente Velsen zegt in gesprek te zijn met onder andere de provincie en de gemeente Amsterdam om een extra pont te kopen. Zoals het er nu voorstaat is er op geen enkele manier een reservepont beschikbaar die tijdelijk in Velsen kan varen. De GVB heeft wel twee reserveponten voor de drie die in vaart zijn bij de overgangen bij Velsen, Buitenhuizen en Zaandam.

Onderhoud

Eén daarvan (steeds een andere) is uit het water voor groot onderhoud. De andere reservepont moet te vaak worden ingezet bij één van de drie overgangen om als extra pont in Velsen te kunnen houden, zegt de GVB.

De gemeente Amsterdam heeft nog niet gereageerd op het idee van raadslid Bal van Liberaal Blauw.