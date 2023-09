Chaos op pont Velsen steeds groter: ouders slaan alarm

Dat er nog maar één pont vaart in Velsen vormt een steeds groter probleem. Het leidt tot lange wachttijden en chaos. Vooral in de spitsuren, als hordes scholieren het kanaal over moeten. Het is inmiddels zo erg, dat ouders aan de bel trekken. "Als het tegenzit, komt mijn kind veertig minuten te laat."

Foto: Lange wachttijden en chaos: fietsers zwaaien overladen pont uit vanaf de kade - NH Nieuws

De kwestie rond de tweede pont in Velsen, sleept zich al maanden voort. Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) heeft een van de Velsense veren naar Amsterdam gehaald. Tot woede van passagiers en de gemeente. Het overleg tussen beide partijen is nog steeds gaande, maar het schoolseizoen is allang begonnen. Veel scholieren maken gebruik van de pont, met alle gevolgen van dien.

Overladen pont Ruim een kwartier voordat de pont vertrekt, staat het plein al vol met fietsers. Langzamerhand beginnen er rijen te vormen om aan boord te gaan. En net voor het vertrek nadert, komen leerlingen met een bloedgang aan gesjeesd om toch nog een plekje te bemachtigen, want wat als het niet past? Dan rest er niets anders dan wachten aan de kade. Iemand die hier alles vanaf weet, is Maaike. "Vorige week was de pont vol en moest ik wachten totdat de volgende kwam. Ik kwam te laat op school, maar mocht gelukkig nog de les in. Eigenlijk zeggen ze dat de pont geen excuus is om te laat de komen; dan moet je maar een eerdere nemen."

Foto: Lange wachttijden en chaos: fietsers zwaaien overladen pont uit vanaf de kade - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Bezorgde ouders De kwestie baart inmiddels ook ouders zorgen, zoals Martijn Raaphorst. "Mensen worden gewoon opgehouden en moeten minstens twintig minuten wachten. Komt mijn dochter te laat, dan mag ze de les niet meer in, dat is al eens gebeurd." Martijn laat weten dat er consequenties verbonden zijn aan herhaaldelijk te laat komen. "Dan wordt je afwezigheid als ongeoorloofd beschouwd en kun je in problemen komen met de leerplichtambtenaar."

Geen alternatief Nu de sluizenroute nog steeds dicht is, zijn fietsers en voetgangers afhankelijk van de veerpont. Dat maakt het probleem nog gevoeliger. De gemeente laat weten dat in spitsuren voetgangers en fietsers voorrang krijgen op de pont en sinds vrijdag ook op het middelste dek mogen staan. Dit is natuurlijk geen oplossing voor lange termijn, maar zolang er maar er één veerpont vaart en het druk is tijdens de spits blijft de maatregel gelden.

Coulanter Martijn hoopt voor nu op meer flexibiliteit vanuit school. "Vorig jaar, toen er nog twee ponten voeren, had je het echt aan jezelf te danken als je te laat was. Maar dat is nu niet altijd meer het geval. Mijn dochter is echt een harde werker, maar op deze manier wordt ze gestraft voor iets waar ze helemaal niks aan kan doen."