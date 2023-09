Velsen machteloos tegen Amsterdam in gevecht om tweede pont

In het gevecht om een tweede pont staat Velsen machteloos tegen Amsterdam, beweren gemeenteraadsleden van Velsen. "Ze hebben maling aan wat er om Amsterdam heen gebeurt en ze hebben een beetje schijt aan de regio", zegt gemeenteraadslid Cees Sintenie (CDA).

Han van Spanje

Het is een gekke situatie: de gemeente Amsterdam gaat over de pont bij Velsen. De hoofdstad is namelijk verantwoordelijk voor alle veren over het Noordzeekanaal, ook bij Velsen, Buitenhuizen en Zaandam. Iedereen in Velsen wil een tweede pont, maar Amsterdam geeft nul op het rekest. In de IJmond staat iedereen ondertussen op de achterste benen. "De pont is heel belangrijk voor fietsers. We willen mensen uit de auto krijgen, maar halen wel een pont uit de vaart. Dat is niet te rijmen", zegt Han van Spanje van de Fietsersbond. De organisatie heeft een protestspandoek opgehangen aan het naastgelegen viaduct (zie afbeelding).

Schandalig Ook veel raadsleden zijn woedend. "Het lijkt iets eenvoudigs, wat gewoon niet gebeurt. En dat is schandalig", vindt Sintenie. Hij staat niet alleen. Iksandar Sitompul van Groen Links: "Ja, het wringt. En we gaan het hier niet bij laten, Het lastige is: Amsterdam moet zorgen voor een goede pontverbinding. Maar nergens staat in een contract dat Velsen twee ponten moet hebben in plaats van één." "Het is geen kwestie van geld, vreemd genoeg", zegt Sintenie. "De provincie is bereid er geld in te pompen. En er is in Velsen als het goed is geld van de compensatie voor asielschip. Dus dat is het volgens mij niet. En als het geen kwestie van geld is, dan moet het toch op te lossen zijn?"

Communicatie Volgens de politicus is de communicatie bar en boos. "Ze communiceren eigenlijk niet met Velsen. En dat is gek. Als er nou een logische en praktische reden is dat er geen pont kan komen, dan moeten ze daar duidelijk over zijn, maar dat zijn ze niet." De Velsense wethouder Jeroen Verwoort 'doet zijn stinkende best', vinden zowel Sitompul als Sintenie. "Maar die komt er als 'wethoudertje van Velsen' ook gewoon niet doorheen", zegt de laatste.

GVB Wethouder Jeroen Verwoort beaamt dat hij er alles aan doet om er een tweede pont bij te krijgen, maar afhankelijk is van het GVB. "We blijven in gesprek en kijken naar alternatieven, maar het is een lastige puzzel", zegt hij. De GVB geeft aan dat gemeente Velsen wist dat de tweede pont een tijdelijke oplossing zou zijn en ze de gemeente erop hebben aangedrongen een tijdelijke overbrugging te realiseren naar een zesde pont. Volgens Verwoort moet er uit de welles-niettes-discussie gestapt worden, dus blijft hij voorlopig nog even door puzzelen. "Het is net als dat je bij sommige Europese landen een andere stekker voor het stopcontact nodig hebt dan hier. We zijn nu het juiste snoertje aan het zoeken."

