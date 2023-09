Petitie voor terugkeer tweede pont over Noorzeekanaal levert tweeduizend handtekeningen op

De petitie om de tweede pont over het Noorzeekanaal terug te krijgen, heeft in enkele dagen bijna twee duizend handtekeningen opgeleverd. IJmonders maken zich grote zorgen nadat vervoersbedrijf GVB besloot een van de twee veelgebruikte ponten uit de vaart te nemen.

Wubs heeft zelf ook nog nagedacht over een mogelijke oplossing om wél voor een tweede pont te zorgen. "Bij Buitenhuizen ligt al jaren een pont als reserve. Waarom kan je die niet inzetten in IJmuiden tijdens in ieder geval de spitstijd? Buitenhuizen is sowieso lang niet zo'n drukke pont als hier bij ons. De GVB in Amsterdam onderschat volgens mij erg hoeveel de pont in de IJmond gebruikt wordt."

De gemeente liet eerder aan NH weten dat in de doordeweekse spitsuren voetgangers en fietsers voorrang krijgen op de pont en ook op het middelste dek mogen staan. Dit is geen oplossing voor lange termijn, maar de maatregel geldt zolang er maar er één veerpont vaart en het druk is tijdens de spits.

De initiatiefneemster van de petitie geeft de gemeente en GVB een maand de tijd om met een oplossing te komen. "Dan kom ik met mijn petitie langs, want de winter komt er aan en dan wil je helemaal niet in de kou staan wachten op een pontje."

Anke Wubs is naar eigen zeggen een eenvoudige huisvrouw. Zij wil juist zelf niet in het middelpunt van de belangstelling staan. "Maar als echte IJmuidenaar trek ik mijn mond wel open, op een nette manier. Ik hoorde iedereen klagen dat het tweede pontje zo gemist werd, maar niemand deed iets. Toen ben ik de petitie gestart, het is ongelooflijk hoe snel zoveel mensen de petitie steunde."

De initiatiefneemster van de massaal ondertekende petitie is een bezorgde IJmuidenaar. Anke Wub, werkzaam in de zorg, is in actie gekomen, want: "Wie wil haar dochter een half uur in de regen laten staan wachten, omdat er maar één pontje is?"

De kwestie rond de tweede pont in Velsen, sleept zich al maanden voort. Het GVB, dat werkt in opdracht van gemeente Amsterdam, heeft een van de Velsense veren naar Amsterdam gehaald. Tot woede van passagiers en de gemeente Velsen. Doordat er een pont minder vaart, vertrekt er nu niet om de tien, maar om de twintig minuten een boot die de oversteek maakt over het Noordzeekanaal. Dat betekent flink langer wachten en meer fietsfiles.

Lange wachttijden

Voor veel passagiers zijn de langere wachttijden een groot probleem, zo ook voor Wubs en haar familie. "De situatie is nu echt waardeloos. Mijn achttienjarige dochter moet vanuit IJmuiden naar school in Beverwijk. Het onderwijs heeft er geen boodschap aan als zij en al haar medescholieren een half uur te laat komen. En dat geldt ook zeker voor alle werknemers van Tata Steel. Zelf ondervind ik ook hinder, want ik pak regelmatig de fiets naar Beverwijk. Het is echt balen."