Ernstig ongeluk in Beverwijk: jonge fietser aangereden door auto

Aan de Gladiolenlaan in Beverwijk is vanmorgen rond 8.15 uur een fietser aangereden door een auto. Het jonge slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie spreekt van een ernstig ongeval tussen een fietser en een auto. "De fietser was aan het oversteken toen ze aangereden werd", vertelt een woordvoerder van de politie. "De bestuurder van de auto is meegenomen naar het bureau. Dit is na zo'n ongeluk standaardprocedure en hij zal daar worden verhoord."

Over de verwondingen van de fietser is niets bekend. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, de politie doe op dit moment een onderzoek. De Gladiolenlaan is daarom voor enige tijd afgesloten.