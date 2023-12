Saga rond verkeersknip in Heemskerk en Beverwijk gaat door, raadsleden stemmen voor verwijdering

Het afsluiten van de Rijksstraatweg is al zo’n tien jaar onderwerp van discussie en de verhouding voorstanders versus tegenstanders is 50%-50%. Deze twee groepen bewoners staan lijnrecht tegenover elkaar. Want hoewel de knip het gewenste effect gaf, het verminderen van het verkeer en daarmee het vergroten van de veiligheid op de Rijksstraatweg, ondervonden de omliggende buurten ook de nadelen ervan. Zo was er sprake van sluipverkeer via de Maarten van Heemskerckstraat, die in de woonwijk de Waterakkers ligt.

Drukte, overlast en onveiligheid

Gerard Keet is de voorzitter van het Platform Gedupeerden Afsluiting (PGA), de groep bewoners tegen de knip. “We hebben last van teveel drukte, geluidsoverlast en onveiligheid in de omliggende wijken. Automobilisten moeten omrijden door ons straatje en willen geen tijd verliezen, dus trappen ze het gas nogal in. De limiet is 30 kilometer per uur, maar daar houden ze zich niet aan. Een aantal presteert het om met 40 of 50 kilometer door de straatjes te scheuren.”

Maar de voorstanders van de knip, vertegenwoordigd door Rob van der Pol, willen absoluut niet dat de weg weer wordt opengesteld en zijn teleurgesteld dat het heikele punt nu toch weer op tafel ligt. “Er is een randweg aangelegd voor veel geld. En de afspraak was dat deze weg dan dicht zou gaan, zodat het verkeer over deze randweg zou gaan. Daarbij hoort dit stuk weg bij de provinciale fietsroute. Als hier weer acht of negenduizend auto’s doorheen moeten, dan is dat niet haalbaar.”