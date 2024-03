Robby Valentine nog altijd 'big in Japan' door nieuwe platendeal en release album

Als Robby Valentine scoort Robert Kempe in 1992 een wereldwijde hit met zijn debuutsingle 'Over and over again'. Er volgen vele optredens in binnen- en buitenland, met zowel zijn eigen band als met zijn Valentine's Tribute to Queen. Ook zijn vrouw Marlies Kempe-Schuitemaker, zijn grote steun en toeverlaat, zingt in beide bands mee.

'Embrace the Unknown' is het dertiende studioalbum van de zanger, en werd oktober vorig jaar gelanceerd. Het titelnummer van de plaat gaat over het verlies van het gezichtsvermogen bij de zanger, en de strijd van het accepteren ervan. Volgens Robert is het de mooiste rock-ballad die hij ooit heeft gemaakt.

Speciale uitgave en mogelijke tour in Japan

Het Japanse label King Records brengt het album morgen uit in Japan en Zuid-Korea. "Het is een label dat zich richt op rockmuziek", vertelt de zanger. "Ze hebben voornamelijk buitenlandse acts onder contract staan. Ik ben blij dat daar weer een officiële release komt."

Voor de Japanse editie heeft de zanger een aantal bonustracks aangeleverd, en ook is van elk nummer een speciale pianoversie gemaakt. Mogelijk gaat Robby Valentine aan het einde van dit jaar naar Japan voor een kleine tour. "Er is nog niets bevestigd, maar er wordt over gesproken", zegt Robert. "Ze hebben ons gevraagd om een aantal weken in oktober vrij te houden."