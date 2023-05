Oogartsen kunnen niets meer doen voor Robby Valentine: "Moet me erbij neerleggen"

"Al reist u naar het einde van de wereld, dan nog kunnen we niets betekenen." Met die woorden verlieten Robert en Marlies Kempe uit Hoogkarspel gisteren het oogziekenhuis in Rotterdam. Robert Kempe, beter bekend als Robby Valentine, kan met één oog nog maar twee procent zien. Inmiddels is bekend dat het zicht van de zanger nooit meer beter zal worden. "Alles is zoveel minder leuk geworden."

Robert heeft de laatste jaren veel moeite gehad met het accepteren dat zijn zicht sterk verminderd is. "Het plezier is de laatste tijd minder geworden. Tijdens het optreden heb ik dat gelukkig weer een beetje terug kunnen vinden. Er valt ook zoveel weg", zegt hij. "Ik kan de mensen op straat en vanaf het podium niet meer zien. En ik kan ook al jaren niet meer fietsen of autorijden."

Een flinke klap voor Kempe, die zich verheugd had op een mogelijke operatie. "De afgelopen jaren heb ik er veel over na kunnen denken. Ik had mezelf misschien ook iets teveel wijsgemaakt dat het zou kunnen helpen. Nu weten we definitief dat het niet mogelijk is, en daar moet je je bij neerleggen."

Na meerdere onderzoeken en gesprekken met artsen vertrekken hij en zijn vrouw Marlies gisteren 'op hoop van zegen' naar het Oogziekenhuis in Rotterdam, om daar af te spreken met de beste oogarts van Nederland. Zij laat het echtpaar weten dat het zicht van de zanger nooit meer verbeterd kan worden. "U heeft er alles aan gedaan. Alles wat gedaan kan worden is gedaan, en het heeft u gebracht waar u nu bent. Hier moet u het mee doen", vertelt zij aan de zanger en componist.

"Mijn vader reed mij vroeger overal mee naar toe", gaat Robert verder. "Mee naar het voetbal, naar andere dingen. Dat kan ik sinds onze dochter Eleanor vier jaar oud is niet meer doen. Ook lukt het niet meer om samen te sporten, of bijvoorbeeld een spelletje te spelen. Dat is gewoon hartstikke saai. En het ergste vind ik nog dat ik niet de vader voor mijn 11-jarige dochter kan zijn die ik wil zijn."

Ook Marlies, de zangeres die onlangs meedeed aan het televisieprogramma 'Better Than Ever', is kapot van het nieuws dat haar man nooit een beter zicht gaat krijgen. Afgelopen zaterdag beleefde zij nog een hoogtepunt, door als Maria Catharina voor de eerste keer in vijftien jaar solo op te treden.

Valentine blijft optreden

Met zijn debuutsingle 'Over and over again' scoort Kempe als Robby Valentine in 1991 een wereldhit. Sindsdien heeft hij verschillende albums geschreven, de instrumenten op zijn platen zelf ingespeeld, en opgetreden in binnen- en buitenland. Met Marlies toert hij daarnaast door heel Nederland met hun 'Valentine Tribute to Queen', waarin ze het oeuvre spelen van de band van Freddy Mercury en Brian May.

Ondanks alle tegenslagen hoeft de artiest het podium en zijn muziek geen vaarwel te zeggen. "Dat gaat nog wel, maar het is een stuk moeilijker geworden. En het duurt allemaal wat langer", vertelt Kempe. "In het contrast kan ik de toetsen van mijn piano nog zien. Dit is wel wazig, en op het podium in het felle licht lukt dat niet. Dan moet alles veel meer op gevoel."

Deze zomer staat hij met z'n band onder andere op Snertpop in Midwoud en Zomerpop in Hoogwoud. Daarnaast brengt hij als solo artiest een nieuwe album uit: 'Embrace the Unknown'. "Die hadden we al een paar maanden op de plank liggen", licht hij toe. "Eigenlijk zou de release in mei zijn, maar door alle drukte en het optreden van Marlies in Manifesto zou dat teveel moeite kosten. Dus hebben we besloten om dit over de zomer heen te tillen, naar 21 oktober."