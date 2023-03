Marlies Kempe overdonderd door positieve reacties na deelname aan 'Better Than Ever'

De vandaag 41 jaar oud geworden Marlies Kempe-Schuitemaker uit Hoogkarspel beleeft een verjaardag om nooit meer te vergeten. Niet alleen hebben haar man Robert en dochter Eleanor een speciaal nummer voor haar uitgebracht, maar ook ontving zij honderden mooie reacties na haar deelname aan het televisieprogramma 'Better Than Ever' van gisteravond. Marlies brak in 2004 door bij het grote publiek dankzij een vierde plek bij Idols, maar kende daarna een behoorlijk roerige periode, met gezondheidsproblemen bij haar en haar man.

Als klap op de vuurpijl voor haar verjaardag hebben de man en 10-jarige dochter van Marlies een nummer opgenomen, getiteld 'Jij bent het einde' . Marlies is getrouwd met Robert Kempe, die als Robby Valentine begin jaren '90 een wereldhit scoorde met 'Over and over again'.

Met een cover van 'I want it all' van Queen blaast ze niet alleen presentator Martijn Krabbé, zanger Waylon en de overige deelnemers weg, ook de kijkers reageren laaiend enthousiast. "Dat nummer heb ik altijd speciaal geworden. En het past ook bij mij."

Meer dan 1,5 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar het televisieprogramma op RTL4, waarin oud-deelnemers van verschillende talentenjachten hun zangkunsten nogmaals delen en het verhaal over hun deelname en leven vertellen. Bij de uitzending van gisteren was ook Marlies te bewonderen, die twintig jaar geleden meedeed aan het tweede seizoen van Idols.

Ook schaamt Marlies zich voor het 'Idols-label' dat zij dankzij haar deelname aan de show draagt. "Ik heb misschien ook daardoor nooit kunnen optreden op festivals en feesten in de buurt, wat ik wel heel erg leuk had gevonden. Dat vond ik echt stom."

"Na afloop van de uitzendingen en shows in het land besloot ik mezelf te gaan 'googelen'. Ik heb toen heel veel negatieve reacties voorbij zien komen." Dit zorgt er zelfs voor dat Marlies soms geen boodschappen wil doen, omdat ze haar make-up niet gedaan had en haar haar niet goed zit.

Nadat de broer van Marlies haar in 2003 had opgegeven deed ze mee aan de audities voor het tweede seizoen van 'Idols'. Ze bereikt uiteindelijk de live-finales en schopte het tot een vierde plaats, achter winnaar Boris. Het succes van het programma heeft echter ook een keerzijde voor de zangeres, die stevige kritieken krijgt over haar uiterlijk. "Dat kon ik toen niet handelen."

Ook het eerste album dat Marlies gemaakt heeft is opnieuw uitgebracht, en zijn er plannen voor nieuw materiaal op een tweede album dat MK Ultra moet heten. "Dit programma heeft voor zoveel nieuwe positieve energie gezorgd. Ik heb nu een extra drive gekregen om er vaart achter te zetten. Na een roerige periode heb ik mij in tijden niet zo gelukkig gevoeld als nu."

De deelname aan het televisieprogramma op RTL4 heeft er voor gezorgd dat ze binnenkort weer onder eigen naam gaat optreden. Als Maria Catharina, haar doop- en artiestennamen, staat Marlies in april en mei in de Hoornse popzaal Manifesto. Ook staat ze deze zomer op West-Friese festivals als Snertpop in Midwoud, en Zomerpop in Hoogwoud.

"Het lijkt misschien alsof ik door de carrière van Robert moest stoppen met mijn eigen band, maar ik kampte in die tijd ook met gezondheidsproblemen. Er was geen tijd voor geweest", licht Marlies toe. "Terugkijkend is het heel verstandig geweest dat ik dat 'on hold' heb gezet. Ik raakte mijn baan in het onderwijs kwijt, en Robert kreeg een nieuwe deal met een platenlabel in Japan. Ik kon daardoor met hem mee op tour."

Een paar jaar later gaat ook de gezondheid van Robert achteruit. Door een ooginfectie raakt de zanger blind aan zijn rechteroog. In de coronaperiode gaat het opnieuw mis voor Kempe. Dit keer krijgt hij problemen met zijn linkeroog, maar door de lockdown kan hij niet behandeld worden in het ziekenhuis. "Hierdoor is het hard achteruit gegaan. Momenteel kan hij nog maar twee procent zien met zijn linkeroog."

Letseladvocaat

Door de deelname aan 'Better Than Ever' en haar verhaal en dat van haar man toe te lichten heeft Marlies niet alleen een hoop positiviteit uit de reacties gehaald. Ook een advocaat voor letselschade neemt contact op met de zangeres. "Die vertelde ons dat we aanleiding hebben om een zaak aan te spannen voor het letsel dat hij nu heeft. Daar zijn we zelf door alle drukte nooit aan toegekomen", zegt Marlies. "Nu biedt iemand dat vrijblijvend voor ons aan."