Lieke Klaver snelt naar WK-zilver achter ongenaakbare Femke Bol

De 25-jarige Klaver mocht starten in gunstige baan 6. Bol begon vanuit baan 5. Bij het ingaan van de laatste ronde had Bol al een aantal lengtes voorsprong op Klaver. Bol finishte in een tijd van 49,17 seconden. Ze dook daarmee onder haar oude record van 49,24, dat ze twee weken geleden op de NK indoor in Apeldoorn liep.

Lieke Klaver rende achter Bol naar het zilver in 50,16. Het was voor Klaver bovendien een persoonlijk record. De Amerikaanse Alexis Holmes pakte het brons in 50,24.