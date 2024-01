Lieke Klaver is 'world leading' en pakt WK-ticket met snelle seizoensopening

Lieke Klaver is het indoorseizoen uitstekend begonnen. De 25-jarige atlete uit Enkhuizen heeft tijdens haar eerste wedstrijd meteen een razendsnelle tijd neergezet. In Ostrava liep Klaver de 400 meter in 50 seconden en 54 honderdsten. Dat is wereldwijd de snelste tijd op die afstand.

Lieke Klaver loopt weer een snelle tijd - Foto: Orange Pictures

Klaver won de 400 meter in het Tsjechische Ostrava. Met haar tijd liep ze ruim een seconde sneller dan de WK-limiet. "Ik moet alles nog even analyseren, maar dit was volgens mij heel goed", zei Klaver na afloop. Ze bleef daarnaast slechts twee tienden boven haar persoonlijk record (50,34 seconden), dat ze vorig jaar tijdens de NK atletiek in Apeldoorn liep. Tekst loopt door onder de video.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies