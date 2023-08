Fenomenale Lieke Klaver sluit WK af met goud bij estafette

Lieke Klaver heeft de WK atletiek in Boedapest op passende wijze afgesloten. De atlete uit Enkhuizen snelde samen met Femke Bol, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters naar het goud op de 4x400 meter estafette in 3.20,72. Dat was tevens een Nederlands record. Jamaica en Groot-Brittanië behaalden zilver en brons.

Femke Bol, Cathelijn Peeters, Lieke Klaver en Eveline Saalberg - ANP / Robin van Lonkhuijsen

Het was voor Klaver en Bol een mooie revanche. Ze grepen een week geleden in de finale naast een medaille op de 4x400 gemengde estafette, nadat Bol in het zicht van de haven viel. Een historische gouden plak voor de Nederlandse atleten, want een estafetteploeg haalde dat nog nooit op een WK. Kanttekening is wel dat de Verenigde Staten, zevenvoudig wereldkampioen, ontbrak na een foute wissel in de series. Tekst gaat verder onder de tweet.

Klaver haalde voor het eerst in haar carrière een gouden medaille op een WK. Ze haalde wel al twee keer zilver. Ze liep op deze wereldkampioenschappen haar zevende race en kwam dit toernooi uit op vier onderdelen. Ze liep naast de 4x400 en de 4x400 gemengd ook de 400 vlak (zesde in de finale) en de 4x100 meter (niet gefinisht in finale). De mannen met Amsterdammer Isayah Boers waren minder succesvol en werden zevende in hun finale.