Toptijden in aanloop naar WK voor atlete Lieke Klaver: "Ik ga van het ergste uit"

Tijdens de Diamond League-wedstrijden in Chorzow (Polen) en Monaco slaagde Klaver voor het eerst erin om onder de 50 seconden te lopen. "Dat is één van de dromen die ik had als 400 meter-meisje", zegt een trotse Klaver. Toch beseft ze dat er wellicht nog meer in de pijplijn zit. "We gaan zien hoeveel harder ik nog kan lopen in Boedapest."

Samen met Femke Bol is Klaver de sensatie op de 400 meter in Nederland. De twee behoren tot de wereldtop en hopen eind augustus op de WK atletiek voor de medailles te gaan. Of we van Klaver dan moeten verwachten dat ze weer onder de 50 seonden loopt, dat mag van haar. "Ik denk dat we het per wedstrijd moeten kijken of ik in vorm ben en goed ben."

Zeven keer lopen

Vorig jaar werd Klaver vierde op de WK atletiek en liep ze ook nog mee in de 4x400 estafette. De verwachting is dat ze dit jaar ook weer veel wedstrijden in korte tijd gaat lopen. Daar ziet Klaver absoluut niet tegenop. "Ik weet nog niet wat ik allemaal moet lopen, maar ik ga van het ergste uit. Dan moet ik zeven keer lopen. Ik vind het leuk en it is what it is."

