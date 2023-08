Atletiekvereniging SAV en oud-trainer Olofsen trots op 'gouden' Lieke Klaver: "Unieke prestatie"

Atlete Lieke Klaver en haar teamgenoten hebben zondagavond voor een unieke prestatie gezorgd. Op het WK Atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest veroverden zij goud op de 4x400 meter estafette. Bij atletiekverening SAV in Grootebroek, waar Lieke lid is, zijn ze maar wat trots op de gouden medaille van hun pupil. "Dit is nog nooit eerder gepresteerd."

"Het is uniek wat ze gepresteerd hebben op het WK", vertelt de voorzitter van SAV. "Tijdens de race had ik verwacht dat het niet meer zou gebeuren, maar je hoopt er nog wel op. En dan is de titel ook nog eens in hun handen gekomen. Dat is gewoon hartstikke mooi."

Met familie op de bank keek voorzitter Ruud Wierenga van SAV naar de race van Lieke en haar teamgenoten in Boedapest. Lieke begon haar carrière bij de atletiekvereniging uit Grootebroek, en is nog steeds lid.

Samen met Cathelijn Peeters, Eveline Saalberg en Femke Bol liep Klaver in de laatste race van het WK Atletiek. Wat volgde was een spannende wedstrijd, waarin de Nederlandse dames op de eerste plek kwamen met een tijd van 3.20,72. Hiermee zorgen zij voor een primeur, want nog nooit eerder won Nederland goud bij de estafette op een wereldkampioenschap. Ook is dit het allereerste WK-goud voor de 25-jarige Lieke Klaver.

Wierenga laat weten dat hij niet alleen blij is voor Klaver zelf, maar ook voor de hele atletiek in Nederland. "Dit was nog nooit eerder gedaan door een Nederlands team. En Lieke is naast nationaal en Europees kampioen nu ook wereldkampioen. Die hadden we nog niet binnen onze vereniging", zegt hij met een lach.

De voorzitter van SAV heeft Lieke nog geen bericht gestuurd om haar te feliciteren. "Na zo'n race krijgt ze zoveel berichten van allerlei mensen, dat alles een beetje wegvalt in het grote geheel. Maar ik denk dat ik haar op een later moment nog zeker een bericht zal sturen."

Oud-trainer Paul Olofsen zat vol trots te kijken

Paul Olofsen veerde met een traan in zijn ogen van trots op toen de Nederlandse dames over de finish kwamen en zij de eerste plaats in handen hadden. Olofsen was jarenlang trainer van Lieke Klaver, nadat zij eerst de pupillenfase van SAV in Grootebroek had afgerond.

"Je kon op heel jonge leeftijd al aan haar merken dat ze iets unieks in handen had", vertelt hij een dag na het wereldkampioenschap. "Lieke is heel gedreven, en heeft echt passie voor de atletiek. Daarbij was ze op jonge leeftijd al bijna een kop groter, en sterker dan de rest. Je kon meteen aan alles zien dat zij een heel grote atleet kon worden."