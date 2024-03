Lieke Klaver naar finale op WK atletiek, Jessica Schilder stelt teleur

Lieke Klaver heeft op de wereldkampioenschappen indooratletiek de finales op de 400 meter bereikt. De 25-jarige atlete won de eerste heat in de halve finales in een tijd van 51,18 seconden. Jessica Schilder uit Volendam kwam eerder vandaag op het onderdeel kogelstoten niet verder dan de vijfde plek met een afstand van 19,37 meter.

Klaver kwalificeerde zich eerder op de dag eenvoudig voor de halve finales. De atlete uit Enkhuizen maakte in de halve finale een valse start, maar dat betekende in dit geval geen diskwalificatie. Bij de tweede poging was ze goed weg uit de startblokken in baan 5. Na de eerste ronde liep ze aan de leiding en die hield ze in de tweede ronde vast. De Amerikaanse Talitha Diggs kwam als tweede over de meet in 51,28.

Klaver won een jaar geleden zilver op de 400 meter bij de EK indoor in Istanbul. Het was haar eerste individuele medaille op een groot toernooi na de reeks medailles die ze al behaalde met het Nederlandse estafetteteam op de 4x400 meter. Vorig jaar liep ze op de WK in Boedapest samen met Femke Bol, Eveline Saalberg en Cathelijn Peeters naar de wereldtitel.

De finale is zaterdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Schilder

Schilder maakte een wat gespannen en onrustige indruk en liet vijf ongeldige pogingen noteren. De enige stoot die wel telde, was haar derde, en die was beneden haar normale niveau.

Een flinke domper voor Schilder, aangezien ze twee weken geleden op de NK indoor atletiek nog naar 20,31 meter stootte. Ze voerde met die afstand deze winter de mondiale indoorranglijst aan. De Europees kampioene in 2022 was daarom ook favoriet op het onderdeel. Bij de vorige WK haalde ze nog brons.

