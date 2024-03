Kritiek op gemeente na weghalen antisemitisme-interview Rob Oudkerk: "Voelt als censuur"

De gemeente heeft een interview met oud-wethouder Rob Oudkerk over de toename van antisemitisme in de stad van haar website afgehaald. In aanloop naar de opening van het Nationaal Holocaustmuseum werd Oudkerk geïnterviewd, maar na een paar dagen verdween het artikel met de kop 'het antisemitisme is 800 procent toegenomen' opeens van de gemeentesite.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema bevestigt, nadat De Telegraaf het verhaal naar buiten bracht, dat de gemeente het artikel van de eigen website heeft verwijderd. "We waren als gemeente ongelukkig met de reacties en de kritiek op het artikel. Voor veel lezers gaf het een eenzijdig beeld. Het was voor veel lezers ook niet duidelijk wie de afzender was. De heer Oudkerk valt hier niets te verwijten. We hebben daar van tevoren niet goed over nagedacht", aldus de woordvoerder.

'Voelt als censuur'

In het interview sprak Oudkerk over de toename van antisemitisme in de stad, over zijn opa David Cohen - die voorzitter was van de Joodse Raad -, en over de verzetsheldin die zijn moeder was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding voor het artikel was de opening van het Nationaal Holocaustmuseum op 11 maart. De moeder van Oudkerk, Virrie Cohen-Oudkerk, kreeg vanwege het redden van vijfhonderd Joodse kinderen een prominente rol in het museum. Het Nationaal Holocaustmuseum staat op de plek waar vroeger de crèche stond van waaruit zij de kinderen wist te redden.

Zelf was de oud-onderwijswethouder tevreden over het interview waar hij door de gemeente voor was benaderd. Dat het stuk van de gemeentelijke website is verdwenen voelt voor hem als 'censuur'. "Ik lees dagelijks wel interviews waar ik het niet mee eens, maar ik kan ze wel lezen. Ik denk dat kracht van de democratie is dat iedereen wat kan zeggen, zonder elkaar te kwetsen. Er stond niets kwetsends in het artikel naar mijn mening. Je kan het er natuurlijk niet mee eens zijn, maar blijf dan met elkaar in gesprek", aldus Oudkerk tegen AT5.

Klap in het gezicht

Dat de gemeente het artikel offline ging halen, was in eerste instantie voor Oudkerk onbekend. Hij vindt het pijnlijk en noemt het dan ook 'een klap in het gezicht van alle Amsterdammers'. "Ik vind het per definitie belangrijk om over dit soort onderwerpen altijd met elkaar in gesprek te blijven. Je moet een gesprek of interview nooit terugtrekken, dat past niet. We zijn in Nederland heel goed in het met elkaar omgaan, zeker met alle minderheidsgroeperingen die er zijn. Laten we het gesprek met elkaar blijven aangaan, omdat zo te houden."

Oudkerk noemt het optreden van burgemeester Halsema sinds het uitbreken van het conflict tussen Israël en Hamas uitstekend, maar: "Ik verwacht ook van haar dat ze een stevige stellingname heeft als het gaat over het verwijderen van een interview en het uit de weg gaan van haatmail." Volgens de oud-wethouder ligt de bal nu bij de gemeente om goed uit te leggen waarom die keuze is gemaakt.

Via X heeft ook de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding gereageerd op de situatie. "Met het offline halen van een interview over antisemitisme geeft de gemeente Amsterdam het verkeerde voorbeeld. Antisemitisme moet juist bespreekbaar worden, waar het zich ook voordoet."