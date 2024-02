Halsema bij herdenking Februaristaking: "Achter de steun voor Poetin schuilt rancune"

Burgemeester Halsema heeft vanmiddag tijdens de herdenking van de Februaristaking gewaarschuwd voor 'een nieuwe opmars van rancune'. Bij de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein waren honderden mensen aanwezig. Het was 83 jaar geleden het enige massale en openbare protest tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging in bezet gebied.

Burgemeester Halsema noemde de stakers tijdens haar toespraak 'onverschrokken dokwerkers, fabrieksarbeiders, winkelbediendes, docenten en ambtenaren'. Ook zei ze dat meer dan acht decennia na de eerste razzia’s en de staking 'de rancune aan een nieuwe opmars bezig is'.

Navalny

"Het is die rancune die een dictator ertoe brengt om een vreedzame democratische activist als Aleksei Navalny te martelen en te vermoorden", zei Halsema. "Om de Russische burgers die publiekelijk om zijn dood willen rouwen, op te pakken en vast te zetten."

Ze zei daarna dat 'achter de propaganda over de oorlog tegen Oekraïne de rancune van Poetin' schuilt. "Achter zijn wereldbeeld dat is vervuld van haat tegen Europa, tegen mensenrechten en de vrijheden die we hier sinds de Tweede Wereldoorlog koesteren, schuilt diepe rancune."

Afwezig

Een groep pro-Palestina-demonstranten riep op om tijdens de herdenking naar het Jonas Daniël Meijerplein te komen voor een 'Februari-Intifada'. Er zijn inderdaad wat demonstranten met vlaggen, maar dat lijkt op een korte confrontatie met agenten na niet tot grote problemen te leiden.

Normaal legt ook de voorzitter van de Tweede Kamer een krans, maar de huidige voorzitter, Martin Bosma van de PVV, was afwezig. Meerdere organisaties hadden een oproep gedaan om zijn uitnodiging in te trekken. Volgens het comité speelde die oproep geen rol bij de beslissing van Bosma en had de Kamervoorzitter al eerder aangegeven dat zijn agenda het niet toeliet om bij de herdenking aanwezig te zijn.

De herdenking is hier live te volgen.