Amstelveen lokt huisartsen met goedkope praktijkruimtes: "Oneerlijke concurrentie"

Dagelijks moet huisarts Judith Tjin A Ton de vraag of haar overvolle praktijk nog mensen aanneemt, beantwoorden met een 'nee'. "Je weet dat er mensen zijn die je niet kan helpen. Dat voelt als dokter niet goed. Maar als we nog meer mensen aannemen, komt de kwaliteit van de zorg in het geding."

Ze is niet de enige met dit probleem worstelt. Vrijwel alle praktijken in Amstelveen hebben een patiëntenstop, terwijl niet iedere inwoner in eigen stad – laat staan in eigen wijk – een huisarts heeft, meldt de gemeente. "We betalen ons blauw aan de zorg, maar het wordt er niet beter op", vertelt Martine Indy, een van de vele ontevreden inwoners, aan NH.

Commerciële prijzen

Een grote oorzaak van het tekort is dat huisartsen geen geschikte praktijkruimte kunnen vinden, stelt de gemeente. Er zijn wel partijen die praktijken willen ontwikkelen of uitbreiden tegen commerciële prijzen, maar die huurprijzen kunnen huisartsen vaak niet ophoesten.

Het gebrek aan praktijkruimtes komt door de landelijke regelgeving, vertelt Jacomien de Jong, directeur van Huisartsen coöperatie Amstelland. De financiële middelen die huisartsen van de overheid krijgen zijn niet aangepast op regio's. Dat is oneerlijk, stelt ze. De huurprijzen in Drenthe zijn namelijk een stuk lager zijn dan in Amstelveen, terwijl de consultkosten overal gelijk moeten zijn.