Huisartsentekort dreigt: zorg, zorgverzekeraar en gemeente Amstelveen zoeken oplossing

Op dit moment heeft de gemeente Amstelveen maar liefst vijf huisartsen te weinig om iedereen in zijn of haar eigen wijk naar de dokter te kunnen laten gaan. Sommige praktijken moeten door het tekort al nieuwe patiënten weigeren. Om het probleem aan te pakken en te voorkomen dat dit tekort aanhoudt of nog groter wordt werken de huisartspraktijken vanaf vandaag samen met de gemeente en een zorgverzekeraar.

"Mag ik alsjeblieft in je praktijk?" Die vraag moet huisarts Judith Tjin-a-Ton nog iedere dag met 'nee' beantwoorden. De druk op haar is groot, net als voor alle andere huisartsen in Amstelveen. Volgens Judith komt dit door verschillende factoren. "Het ouder worden van patiënten en ook de bevolkingsgroei. En de verschuiving van de zorg, meer ziekenhuiszorg naar de eerste lijn én mensen moeten langer thuis blijven wonen."

Nu krijgen ervaren huisartsen die in hun vrije tijd beginnende artsen coachen, die uren niet vergoed. Daardoor is er niet genoeg animo om die hulp te bieden.

Jacomien de Jong van Huisartsencoöperatie Amstelland is erg enthousiast over de samenwerking tussen de gemeente, huisartsen en Zorg en Zekerheid. "Alle partijen zijn nodig om het op te lossen. Je hebt ruimte nodig, huisartsen die daadwerkelijk een praktijk willen starten. Die moeten vervolgens ook aan personeel komen dat kwaliteit kan leveren. Ze moeten daar de financiële middelen voor krijgen. Er zijn zo veel aspecten."

Bij het verbeteren van het huisartsenaanbod speelt de gemeente dus een cruciale rol. Zeker als het om geschikte ruimte gaat. Wethouder zorg Marijn van Ballegooijen zegt daarover: "Als gemeente gaan we zorgen voor meer bouwlocaties waar die nieuwe huisartsen terecht zullen komen. We gaan zorgen dat door meer welzijn en maatschappelijke dienstverlening we dat deel af gaan overnemen zodat de huisartsen ontlast worden."

Meerjarenplan

Op lange termijn moet er volgens Susanne van Huisartsencoöperatie Amstelland nog heel veel gebeuren, om te voorkomen dat het tekort blijft. "Het bouwen van nieuwbouw, het vinden van nieuwe huisartsen. Dat neemt een aantal jaar in beslag."

Of het tekort over tien jaar verdwenen is uit Amstelveen, durft ze niet te zeggen. "Er is een lange weg te gaan en er moeten nog een hoop discussies plaatsvinden. We pakken het op een andere manier aan dan we deden. Hopelijk krijgen we daardoor een beter resultaat."