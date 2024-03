Dolle Mina's op stiletto's: Alkmaar viert de vrouw, maar níét zonder mannen

Rennen op hoge hakken en vrouwencirkels: op zondag 3 maart viert Alkmaar het Internationale Vrouwendagfestival voor het eerst in de binnenstad. Ook de High Heels Run wordt na jaren afwezigheid weer gelopen door een tiental vrouwen. Maar een feestje zonder mannen moet het zeker niet worden, stelt Nathalie Kamp van de organisatie WomanLink. "Voor gendergelijkheid hebben we toch echt de hulp van mannen nodig."

Hoewel het pas op 8 maart Internationale Vrouwendag is, barst het feest in Alkmaar op 3 maart los. Klokslag 12.00 uur luidt een tiental vrouwen het festival in op stiletto's en sleehakken tijdens de High Heels Run. Wethouder Christaan Schouten zal daarvoor het startschot geven.

"We vinden het supertof dat dit concept na jaren van afwezigheid weer terugkeert", reageert medeorganisator Nathalie "De vrouwen trekken een sprintje vanaf het Canadaplein naar De Vest. Het gaat om een afstand van 100 meter en de run eindigt in de foyer van Theater De Vest. Een grappige, ludieke actie die in het verleden ook veel bekijks trok."

Vanaf 13:00 tot 17:00 uur is er een feestelijk programma in de bibliotheek, het Stedelijk Museum en in Theater De Vest. Met dans, toneel, een gallery talk over vrouwelijke kunstenaars en diverse workshops. "Er worden twee gratis workshoprondes aangeboden door allerlei ondernemende vrouwen uit de regio. Van vrouwencirkels en pitchen tot omgaan met de overgang."

Daarnaast zijn er ook genoeg activiteiten voor kinderen. De toegang tot het event is gratis. Na afloop is er nog een borrel met live muziek.

Met open armen

Het is de eerste keer dat het festival middenin de stad wordt gehouden, en dat er ook zo veel culturele instellingen meedoen. "Eerder was het bij Podium Victorie, een fijne partner, maar voor de zichtbaarheid is het fijn om het in het hart van Alkmaar te organiseren. We worden dit jaar met open armen ontvangen."