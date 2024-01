Harde kern krijgt kippenvel na historisch succes Ajax Vrouwen: "Enorm trots gevoel"

Voor het eerst in de historie van het Nederlandse vrouwenvoetbal bereikt een club de kwartfinales van de Champions League. De Ajax Vrouwen wonnen gisteravond voor eigen publiek van AS Roma met 2-1 en gaan daardoor naar de knock-outfase van het Europese toernooi. "Kippenvel", laat Melvin Kaliey van Ajax Women Fanatics enthousiast weten.

"Bij die 2-1 vlak voor tijd vloog ik mijn vrienden in de armen", geeft De Rover aan als meest bijzondere moment van de avond. "Dat gevoel is onbeschrijfelijk als je met je club zo dicht bij zo'n resultaat bent. Heel trots op die meiden."

Wedstrijdspanningen waren er ook bij Ajax-fan Joëlle de Rover. "Als je me vooraf had gezegd dat we zouden meedoen voor de bovenste twee plekken, dan had ik je voor gek verklaard. Laat staan dat we gewoon doorgaan. Een enorm trots gevoel."

"Een hele bijzondere avond", vertelt Melvin Kaliey een dag na de unieke prestatie. De voorzitter van Ajax Women Fanatics is er eigenlijk altijd bij. "In de ochtend gierden de zenuwen al door mijn lijf, kreeg ook bijna geen hap eten naar binnen. Uiteindelijk voelt dit ook een beetje als een beloning voor onze support."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Naast de spannende wedstrijd blijft de ereronde vooral op het netvlies staan bij Kaliey. "Als supportersgroep voelen we ons meer thuis op De Toekomst, daar kunnen we meer één blok vormen. In de Arena zitten we als supporters meer verdeeld en verdwijnen we in de massa. Daarom waardeerde ik het zo enorm toen Romée Leuchter tijdens de ereronde nog een keer extra juichte naar ons."

Betrokkenheid

De historische prestatie van het team van coach Suzanne Bakker krijgt deze dagen enorm veel aandacht. De Rover hoopt dat dit wat doet met de betrokkenheid voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. "In Engeland bijvoorbeeld heeft het clubvoetbal een flinke boost gekregen na de goede internationale resultaten. Hopelijk gaat dat in Nederland ook gebeuren. Bomvolle tribunes op sportpark De Toekomst klinken mij als muziek in de oren."

Tekst loopt verder onder de tweet.