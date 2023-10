Vrouwen in Amsterdam Nieuw-West voelen zich steeds vaker onveilig en lopen Vrouwenmars

Tientallen vrouwen, jong en oud, verzamelden zich vandaag in Amsterdam Nieuw-West voor de vrouwenmars. Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente en verschillende vrouwenorganisaties uit het stadsdeel. Organisatoren willen laten zien dat de positie van vrouwen moet verbeteren en dat hierin ook een rol voor de man is weggelegd.

Vrouwenmars in Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West heeft in de afgelopen jaren een groeiend aantal meldingen gekregen dat vrouwen zich onveilig voelen op straat, maar daarnaast ook online. Ook uit onderzoekscijfers van 2022 over de hele stad blijkt dat het aantal gevallen van straatintimidatie groeit. Dat de mars vandaag is georganiseerd is geen toeval, er is met opzet gekozen voor een dag in de Week van de Veiligheid. Een jonge deelnemer van de mars legt de vinger op de zere plek. "Ik durf niet overal te fietsen omdat er overal hangjongeren zijn en het is gewoon heel spannend om ergens naar toe te gaan", aldus Jewel van der Meer, die in de buurt woont. Kracht Fatimzahra Baba, oprichter van vrouwenorganisatie Saaam, benadrukt dat het vandaag vooral gaat om de kracht van vrouwen en in samenwerking met de gemeente zijn er in aanloop naar de mars gesprekken gevoerd. Hieruit kwamen pittige verhalen naar voren van meiden en vrouwen die zich niet veilig hebben gevoeld. "Doordat we heel veel gesprekken hebben kunnen voeren en veilige settings hebben kunnen creëren, daarom hebben vrouwen en jonge meiden hun verhalen kunnen delen", aldus Baba. "Zij hebben gezien dat ze elkaar nodig hebben om echt één stem met elkaar te hebben. Dat laat ook zien dat er ontzettend veel potentie en wil zit, daarom deze dag vandaag."

Foto: Snapshot Video 198709 (00:34) - AT5