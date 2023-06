Seksueel geweld en naakte lichamen: de persoonlijke verhalen achter Henriëtte's foto's

"Eigenlijk is het mijn dagboek waar je naar kijkt. Zoals ik me voel, dat fotografeer ik. Soms zie je een hele vrolijke foto, maar die kan best gefotografeerd zijn in een verdrietige bui. Humor is mijn manier van relativeren."

Sterk en kwetsbaar

Ze speelt op bijna al haar foto's een hoofdrol. Met haar zelfportretten laat zij zien wie de fotografe is. En dat is soms voor de toeschouwer confronterend, want Van Gasteren spreekt klare beeldtaal. "Soms zie je mij als sterke vrouw, maar op andere momenten ben ik kwetsbaar en lelijk."