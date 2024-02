Pieters ontbijtplankjes laten nog even op zich wachten: "Beuk is te nat"

Molenaar Tim Doeves van het Jonge schaap aan de Zaanse Schans laat weten dat het nog even gaat duren voor er ontbijtplankjes gezaagd kunnen worden. "We hebben een vrij vochtige winter gehad", zegt hij bij NH Radio. En dus moeten er zeker nog twee maanden gewacht worden voor de beuk gezaagd kan worden.

Radiomaker Pieter Kok wil luisteraars van zijn ochtendshow De Ontbijttafel een ontbijtplank geven. Hij kwam op het idee toen er 13.000 bomen gekapt werden in de duinen van Bergen. In een opwelling zei Pieter: "Kunnen we niet van één boom ontbijtplankjes maken?" Al snel bleek de animo van de luisteraars zo enorm te zijn, dat er ruim 250 mensen een plankje willen.

Om het allemaal zo milieuvriendelijk mogelijk te maken is er besloten de plankjes te laten zagen op de Zaanse Schans bij de zaagmolen Het Jonge Schaap. Daar is de boom eind vorig jaar al in lange planken gezaagd. "Een boom droogt twee en een halve centimeter per jaar", laat de molenaar weten. "Doordat er heel veel regen is gevallen duurt het langer voordat de planken helemaal droog zijn."

Voor de zaagmolen is het beter als de beuk nat is als er dikke planken gezaagd worden, maar voordat er kleinere ontbijtplankje van gezaagd kunnen worden moeten we nog even wachten. De molenaar verwacht dat de eerste ontbijtplankje eind mei of begin juni gezaagd gaan worden.