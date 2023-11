Van de omgekapte Bergense bomen ontbijtplankjes maken, blijkt zo makkelijk nog niet

Het begon als een lief idee van NH radiopresentator Pieter Kok en zijn luisteraars: de 13.000 omgezaagde bomen in de Bergense duinen moeten worden omgetoverd tot ontbijtplankjes. Want anders is de kap voor niets geweest. Het lijkt aanvankelijk een onmogelijke exercitie, maar omdat de luisteraars zich al verheugen op zo'n mooie plank, moet er een nieuw plan komen.

Het onmogelijke zit in het hout. Het hout van de gekapte bomen blijkt ongeschikt voor ontbijtplankjes. Er zit te veel hars in, waardoor het te plakkerig wordt en brood aan de plank blijft kleven. Maar er is nu een andere boom gevonden die wel geschikt is, eentje die tijdens storm Poly was omgewaaid.

Pieter en de luisteraars hebben nóg een wens: het moet allemaal zo CO2-neutraal mogelijk worden vervoerd en verwerkt. Een houtzagerij op de Zaanse Schans besloot met paard en wagen te hulp te schieten. Heel CO2-neutraal, maar niet heel diervriendelijk om dat paard met boom en al van Bergen naar de Zaanse Schans te laten galopperen.

Mallejan

Om het dier te sparen is het overgrote deel van de route afgelegd met een elektrische vrachtwagen. Het laatste gedeelte, en de eer, was voor het paard en de mallejan. De mallejan, een ouderwets vervoermiddel voor bomen, is geleend van een museum in Nieuwe-Niedorp.

Toeristen, die toevallig getuige waren van het schouwspel, wisten niet wat ze zagen. "Je ziet ze filmen en denken, wat gebeurt hier", vertelt verslaggever Samanta de Groot live op de radio. "Maar eigenlijk denk ik dat ook."

Verrast

Ruim 250 luisteraars hebben al een optie genomen op zo'n ontbijtplankje. Pieter Kok is verrast door de grote animo, vertelde hij eerder al. "Maar het is natuurlijk heel erg leuk. Mooi hoe we dit allemaal samen doen."

De boom wordt later via het water de zaagmolen in getild. Als er wind staat, mogelijk volgende week, worden de eerste ontbijtplankjes gezaagd. NH is daar uiteraard ook weer bij.

Bekijk in onderstaande video hoe de boom naar molen Het Jonge Schaap werd gebracht.