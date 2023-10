Hoe omstreden bomenkap dankzij NH-luisteraars leidt tot honderden ontbijtplankjes

Het besluit van de rechter, eerder deze maand, dat er tóch 13.000 bomen mogen worden gekapt in de Bergense duinen heeft NH Radio-presentator Pieter Kok op het idee gebracht om een van die bomen te hergebruiken. Het spontane idee is inmiddels nogal uit de hand gelopen: aan alle kanten wordt door de NH-luisteraars meegedacht en -geholpen over hoe van één boom honderden ontbijtplankjes kunnen worden gemaakt.

"In een opwelling zei ik, toen het nieuws over de bomenkap in ons nieuwsbulletin langskwam: 'Kunnen we niet van één boom ontbijtplankjes maken?' Al snel bleek de animo bij onze luisteraars zo enorm te zijn, dat we ruim over de 250 mensen zitten die een plankje willen."

Radiopresentator Pieter Kok is zelf ook verrast dat die ene zin zoveel teweeg heeft gebracht. "Maar het is natuurlijk heel erg leuk. Mooi hoe we dit allemaal samendoen. Dat is echt de kracht van de radio. Het past ook bij wat ik belangrijk vind, van hoe je omgaat met je omgeving. We zijn in deze tijd zo ver verwijderd geraakt van alles, met onderdelen die uit China komen, dat we zijn vergeten hoeveel werk het is om ontbijtplankjes te maken. Er is niet een 'ontbijtplankjesmachine', waar je een boom in stopt en er een plankje uit komt."

Hars

Want daar is Kok met zijn team wel achter gekomen. Ze hebben eerst contact gezocht met Duinbeheer PWN om te vragen of ze een van de omgezaagde bomen in Bergen aan Zee mogen gebruiken voor dit plan. Dat mocht wel, maar het bleek dat die bomen vol zitten met hars en dus niet geschikt zijn voor dit doel. PWN had wel andere bomen die tijdens storm Poly waren omgewaaid en een daarvan (een eik van 5 meter hoog) wilden ze hiervoor doneren.