Prinses Beatrix opent het jaar van de molenaar op de Zaanse Schans

"Het is toch een erkenning voor waar we mee bezig zijn", zegt Erik Kopp van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Volgens kop. In Noord-Holland zijn er genoeg molenaars, er is zelfs een wacht lijst. Maar in de zuidelijke provincies van Nederland is er nog wel een tekort. In Nederland staan 1100 molens waarvan ongeveer 158 in Noord-Holland. Om die allemaal te laten draaien zijn er molenaars nodig en die worden weer opgeleid door het gilde.

Molenaar van Het Jonge Schaap, Tim Doeves, vind het een grote eer dat Beatrix in zijn molen komt. "Een Prinses kom je niet dagelijks tegen, zeker niet in je eigen molen." Beatrix werd beschermvrouwe van de nederlandse molens na prins Claus en het overlijden van prins Friso. Met het jaar van de molenaar hoopt het gilde meer jonge molenaars aan te trekken.