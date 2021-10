Koren op het molenvak: steeds meer jongeren willen molenaar worden

De meesten kennen de molens uit de liedjes van vroeger, de tekenboekjes, maar ook kenmerkt de molen het gevoel van vroeger. Dat geldt ook voor de redacteur van dit stuk die graag even memoreert: 'De Zandhaas in Santpoort-Noord, waar je samen met opa heen mocht om via het dunne trapje naar het topje te klimmen om het gemaal te zien draaien. Om vervolgens met een zak meel en een hard snoepje, een hopje, naar oma toe te rennen om het avontuur te vertellen.'

"Er zijn op dit moment meer dan 65 mensen in opleiding tot molenaar in Noord-Holland. Die gaan het misschien niet allemaal halen, maar landelijk gezien zitten we in onze provincie erg goed in de leerlingen", aldus Tom Kreuning, secretaris Gilde van Vrijwillige Molenaars.

"Het gaat dus best goed met de molenaar", vindt Pfeiffer. Niet alleen vanwege erkenning, maar ook alle nieuwe interesse voor het vak. "Bij mijn molen, De Vriendschap in Weesp, ben ik gezegend met een jonge generatie molenaars: vier stuks, waarvan drie jonge mannen en één jonge vrouw. Ik heb dus geluk."

En dat er een nieuwe generatie opstaat voor onze molens is nodig, vertelt molenaar Gerard Troost "Vanuit de overheid vinden we het heel belangrijk dat molenaars (goed) worden opgeleid, zonder molenaars geen molens en andersom."

Stijgende lijn

Op dit moment zijn er in Noord-Holland ongeveer 170 molenaars en meer dan 65 mensen in opleiding tot molenaar. En dat is beter dan de rest van Nederland: "Landelijk is er wel een scheve verdeling. Bijvoorbeeld in Groningen, Drenthe en Zeeland is er een tekort aan molenaars om alle molens te bemensen. Daar zijn relatief ook weinig molenaars in opleiding (MIO, red)", vertelt Kreuning.

Toch is er volgens hem een 'algemeen stijgende lijn' in het aantal molenaars. Maar hard gaat het niet. "Aangezien de gemiddelde leeftijd van de molenaar inmiddels 61 jaar is, zijn er veel nieuwe molenaars nodig om het verloop op te vangen." Bijzonder aan het molenaarsvak is dat er geen tijdsdruk achter de opleiding zit: "de opleiding doet men in zijn vrije tijd en het maakt dus niet uit hoe lang je erover doet."

Juist hierdoor komen er landelijk vooral veel nieuwe 'grijsaards' bij. "Ouderen hebben vrije tijd en gaan doen wat ze altijd al hadden willen doen, bijvoorbeeld molenaar worden. Dit heeft het nadeel dat deze mannen en vrouwen in vergelijking met nieuwe jonge opgeleide molenaars relatief weinig tijd 'over hebben' gezien de leeftijd om het ambacht uit te oefenen."