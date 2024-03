Bisdom sluit rits kerken in Noordkop, alleen katholieke kerk Schagen blijft over

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam stoot nog dit jaar meerdere katholieke kerken af in de Kop van Noord-Holland. Het aantal kerkgangers loopt terug en de onderhoudskosten rijzen de pan uit. Het gaat in elk geval om de kerken in Anna Paulowna, 't Zand, Breezand en Julianadorp. De bedoeling is dat alleen de Christoforuskerk in Schagen overblijft.

Zoiets past binnen het huidige bestemmingsplan. Als mensen andere plannen met de kerk hebben, zullen ze daarvoor het bestemmingsplan moeten laten wijzigen. Het zou ook kunnen dat de kerk (geen monument) wordt gesloopt, al gelooft Van Til niet dat dat hier gaat gebeuren. "Meestal - als mensen zulke plannen hebben - zet de gemeente zo'n gebouw alsnog op de monumentenlijst. Bovendien zou het zonde zijn. Het pand is in een goede staat."

Jan van Til van Brantjes Makelaars laat weten dat er veel belangstelling is voor de kerk. "Van ontwikkelaars en bedrijven, maar ook van particulieren. Dan moet je denken aan mensen die in de pastorie willen wonen en van de kerk bijvoorbeeld een yoga- en fitnessstudio willen maken."

De Spoorbuurtkerk in Anna Paulowna is onlangs als eerste kerk in het rijtje te koop gezet. Niet alleen de kerk uit 1871 wordt verkocht, ook de pastorie die tegen de kerk aan is gebouwd gaat in de verkoop. Het kerkhof en de route ernaartoe worden niet van de hand gedaan.

Toch is het nog niet eenvoudig om voor elke kerk een andere bestemming te vinden. "Deze kerk in Anna Paulowna is niet zo groot en daardoor is het niet makkelijk om hier een dubbelfunctie voor te bedenken", zegt Van Til. "Van grotere kerken zou je bijvoorbeeld nog wel woningen kunnen maken door appartementen te creëren in de kerk. Dat is hier lastiger."

Geïnteresseerden hebben tot 27 maart de tijd om een bieding te doen. Degene met het hoogste bod krijgt de kerk met pastorie. Het is niet voor het eerst dat een kerk te koop komt en zeker ook niet voor het laatst, zegt Van Til. "Ik word bijna maandelijks gebeld door kerkbesturen. De bodem raakt in zicht. Ze kunnen het niet meer betalen."

En dus is de kerk in Anna Paulowna de eerste van een hele rij kerken in de Noordkop met een verkoopbord voor de deur. Dit proces loopt al even in West-Friesland, waar het Bisdom ook een heleboel kerken sluit. In oktober trokken zo'n 500 parochianen uit de regio al naar het Bisdom in Haarlem om tegen de sluitingen te protesteren.

Het Bisdom laat weten nu nog geen besluit genomen te hebben over de kerken in bijvoorbeeld de voormalige gemeenten Wieringermeer, Zijpe of Wieringen, maar dit ligt ook op tafel.

Jammer

"Natuurlijk is het jammer, en niemand is er blij mee dat er kerken verkocht moeten worden", zegt Bart Putter, vicaris-generaal van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. "Maar er is wel begrip voor het besluit. Je hebt tenslotte vrijwilligers en mensen nodig om het draaiende te houden."

Het aantal kerkgangers liep al terug, zegt hij, en sinds de coronapandemie is dat alleen maar meer geworden. "Veel mensen hebben ontdekt dat je ook vanuit huis via de televisie een dienst kunt bijwonen. Vergeet niet dat mensen in de tussentijd ook ouder zijn geworden."