Ruim vijfhonderd gelovigen protesteren tegen dreigende sluiting kerken

Meer dan vijfhonderd parochianen uit West-Friesland en de Noordkop trokken vandaag naar de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem om te demonstreren tegen een dreigende massale sluiting van kerken in Noord-Holland. Vorig jaar kondigde het bisdom aan dat op termijn van de 164 kerken er een kleine honderd niet levensvatbaar zullen zijn.

Rondjes om de kerk

Eenmaal in Haarlem beginnen de demonstranten rondjes om de kathedraal te lopen, als het even lukt zeven stuks. "Symbolisch", aldus voorzitter van het actiecomité Jaap Braakman. "In de Bijbel staat dat als er zeven keer om een stad heen gelopen wordt, de muren dan instorten. Nu hoeven de muren hier niet in te storten, maar het beleid moet wel gaan veranderen."

Volgens Braakman is het een slecht plan van het bisdom om zoveel kerken te sluiten. "Nu is er geen maatwerk", vindt hij. "Er wordt een plan uitgerold waarbij parochies die wél levensvatbaar zijn, moeten lijden onder dat plan. Dat vinden we heel erg verkeerd."