Drie levenslange strafeisen en 'excuses' van Krystian M., vandaag laatste procesdag Peter R.

Voor de voorlopig laatste keer wordt er in de zwaarbewaakte rechtbank 'De Bunker' gesproken over de moord op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd op 6 juli 2021 doodgeschoten in het centrum. De negen verdachten in de rechtszaak hebben hun strafeis al gehoord, maar krijgen vandaag het laatste woord.

Bij een zitting eind januari kregen de negen verdachten de eis te horen. Tegen drie van hen eiste het Openbaar Ministerie levenslang. Het gaat om Delano G., de vermeende schutter, Kamil E., de vermeende bestuurder van de vluchtauto en Krystian M. die gezien wordt als de 'moordmakelaar'. Tegen de zes andere verdachten werden celstraffen tussen de 3 en 21 jaar geëist, voor het filmen van de moord of het regelen van verschillende zaken daar omheen.

Zaak opnieuw

Hoewel de moord op de misdaadverslaggever inmiddels 2,5 jaar geleden is, is er nog altijd geen uitspraak gedaan in de zaak. Dat komt omdat een paar dagen voordat de rechter uitspraak wilde doen in 2022, nieuwe informatie boven water kwam. De rechtbank heropende het onderzoek waardoor de geplande uitspraak werd uitgesteld. Daar kwam nog bij dat één van de rechters naar het buitenland verhuisde, waardoor de zaak tegen Delano G. en Kamil E. in zijn geheel opnieuw moest worden gedaan.

In iets meer dan een week tijd ging de rechtbank opnieuw door de zaak heen. Alle informatie werd besproken, zoals de berichten die tussen verdachten werden gestuurd over de moord en haarscherpe beelden van het incident in de Lange Leidsedwarsstraat in 2021. Ook kregen de verdachten tientallen vragen van de rechter, maar niet een van hen liet iets los over hun rol bij de moord.

'Moordmakelaar' zegt sorry

Opvallend was dat Krystian M., de vermeende aanstuurder voor de moordaanslag op Peter R. de Vries, op een van de dagen zijn excuses aanbood aan de kinderen van De Vries. Volgens M. zelf moest hij de berichten onder druk sturen. "Jullie verdriet zou hierom niet minder worden, maar ik wil tegen jullie sorry zeggen voor hetgeen dat gebeurd is. Mijn oprechte excuses, het spijt mij. Ik had voor mijn gevoel geen keuze, er zijn dingen tegen mij gezegd die ik eigenlijk niet wilde herhalen. Als ik terug zou kunnen, had ik het anders gedaan."

De excuses van de 'moordmakelaar' deed de nabestaanden van Peter R. de Vries niet veel, zo liet hun advocaat weten. "Ook met zo'n excuus krijg je je vader niet terug."

De rechtbank doet naar verwachting in juni uitspraak in de zaak.