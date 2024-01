Drie keer levenslang geëist tegen hoofdverdachten moord Peter R. de Vries

"Niemand heeft daartoe het recht, moord of doodslag schokt de samenleving ernstig", vervolgde de officier van justitie. "Naast het onherstelbare leed dat de partner, kinderen en andere naasten heeft aangedaan heeft de moord gezorgd voor een ongekende schok in de samenleving. Voor deze ongekende grote schok zijn de verdachten volledig verantwoordelijk."

Voor G. en E. is het de tweede keer dat er tegen hen levenslang geëist wordt. Dat gebeurde bijna een jaar na de moord ook al, maar kort daarna werd bekend dat de zaak om verschillende redenen opnieuw moest. Inmiddels kent de zaak geen twee, maar negen verdachten, van wie Krystian M. er dus één is.

De Vries werd in juli 2021 doodgeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, vermoedelijk vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces. "Een moord in een serie, en opnieuw een aanslag op de rechtstaat", zo omschreef het OM die gebeurtenis vandaag.

De moord op Peter R. de Vries

Het is rond 19.30 uur als Peter R. de Vries op 6 juli 2021 door de Lange Leidsedwarsstraat naar zijn auto loopt. Even daarvoor is hij te gast geweest bij RTL Boulevard, iets wat hij wel vaker doet als hij wil vertellen over een zaak waar hij op dat moment mee bezig is.

De Vries had niet door dat hij op dat moment gevolgd werd. De man die achter hem aanliep, kwam steeds dichter bij. Hij schoot De Vries met meerdere schoten van dichtbij door het hoofd. Niet veel later – de schutter stapte in een vluchtauto op de Prinsengracht – rende een andere man op de bewusteloze De Vries af. Hij filmde hem van dichtbij. Nadat hij de beelden deelde, verspreiden die zich in no time over het internet.

Het Openbaar Ministerie eiste ruim een jaar na de moordaanslag levenslang tegen twee verdachten. Er zou genoeg bewijs zijn dat Delano G. en Kamil E. schuldig zijn aan het 'medeplegen' van de moord op Peter R. de Vries en het voorhanden hebben van vuurwapens, waaronder het moordwapen. De officier van justitie noemde de moord een 'aanslag op onze rechtstaat'. Volgens hem was de moord bedoeld om angst en terreur aan te jagen. "Het is voor het Openbaar Ministerie echt tot hier en niet verder."

Nieuwe informatie

Maar de zaak moest opnieuw omdat een paar dagen voordat de rechter uitspraak wilde doen, nieuwe informatie boven water kwam. De rechtbank heropende het onderzoek waardoor de geplande uitspraak werd uitgesteld. Daar kwam nog bij dat één van de rechters naar het buitenland verhuisde.

In het onderzoek zijn nog zeven verdachten aangehouden, hun zaken zijn gevoegd met de strafzaak van Delano G. en Kamil E. Hieronder een overzicht met de namen van verdachten, die volgens justitie betrokken waren bij de moord op De Vries.