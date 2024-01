'Moordmakelaar' Krystian M. zegt sorry in zaak Peter R. de Vries: "Berichten onder druk verstuurd"

Aanleiding voor M. om zijn verhaal nu te doen zijn de slachtofferverklaringen van Kelly en Royce de Vries, de kinderen van Peter R. de Vries. "Het filmpje van Royce en Kelly heeft mij ontroerd", begint M. in zijn verklaring. "Ik wil dat jullie weten dat ik dit niet gewild heb, ik heb de berichten onder druk doorgestuurd." Om wat voor berichten het gaat, blijft onduidelijk. Op vragen van de rechtbank daarover beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

Krystian M. zou volgens het Openbaar Ministerie de moordmakelaar zijn en alles rond de moordaanslag op Peter R. de Vries hebben georganiseerd. Hij zou dat in opdracht hebben gedaan van iemand die hij 'oom' noemt. De 'oom' zou een Marokkaanse man zijn die op het moment vast zou zitten.

In zijn verklaring spreekt hij verder richting de kinderen van De Vries. "Jullie verdriet zou hierom niet minder worden, maar ik wil tegen jullie sorry zeggen voor het geen dat gebeurd is. Mijn oprechte excuses, het spijt mij. Ik had voor mijn gevoel geen keuze, er zijn dingen tegen mij gezegd die eigenlijk niet wilde herhalen. Als ik terug zou kunnen, had ik het anders gedaan. " Tijdens de verklaring deed M. voor de eerste keer zijn capuchon en mondkapje af en kijk het Royce en Kelly de Vries in de ogen aan.

Vandaag staat in de rechtbank de derde dag van de inhoudelijke behandeling in de zaak centraal.