Verdachten moord Peter R. de Vries zwijgen, berichtjes veelzeggend: "Dwars door kk hoofd"

"Deze hond moet je hebben. Knal op zijn hoofd 'kkk' hard", het zijn berichten die vlak voor de moord op Peter R. de Vries telefonisch worden gestuurd tussen twee verdachten. Naast de berichtjes werden er ook in de rechtszaal haarscherpe camerabeelden getoond en tientallen vragen gesteld, maar alle negen verdachten lieten vandaag niks los over hun rol bij de moord op De Vries. Vandaag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling in de strafzaak rond de moordaanslag.

Naast de beelden van de moord op De Vries, de berichtjes die voor en na de aanslag zijn verstuurd, zoekopdrachten van verdachten en tientallen vragen over de hun rol stond de behandeling vandaag in het teken van het zwijgrecht. De verdachten lieten niks los over de moord op De Vries en wat daaraan vooraf is gegaan.

Advocaat Annemiek van Spanje vertelde vanmiddag namens de familie dat zij niet hadden verwacht dat de verdachten iets zouden vertellen: "De vraag is natuurlijk of de uitleg nog zo veel toevoegt als je ziet wat het bewijs precies is. Hoe dik het dossier is en waar het uit bestaat. Dan zou je ook als standpunt kunnen stellen dat een verklaring niet zo heel veel meer toevoegt."

Moordaanslag

In de zomer van 2021 werd De Vries in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Nog geen jaar later eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen de twee vermeende uitvoerders, maar door verschillende ontwikkelingen moest de zaak opnieuw.

"Dwars door die kk hoofd en lichaam. Hij is dood", stuurde de vermoedelijke schutter Delano G. vlak na de schietpartij naar zijn contactpersoon. Om 19.30 uur liep Peter R. de Vries naar zijn auto. Even daarvoor was hij te gast bij RTL Boulevard, iets wat hij wel vaker deed als hij wilde vertellen over een zaak waar hij op dat moment mee bezig was.

De Vries had niet door dat hij op dat moment werd gevolgd. De man die achter hem aanliep, kwam steeds dichterbij. Hij schoot De Vries van dichtbij door het hoofd. Niet veel later – de schutter was dan al verdwenen – rende een andere man op de bewusteloze De Vries af, hij filmde hem. Nadat hij de beelden deelde, verspreidden die zich binnen no-time over het internet.