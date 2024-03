Zaanse Mirte (23) heeft betaalbare huizen klaarstaan, maar plaatsen lukt maar niet

Waar is het misgegaan? Is Mirte de afgelopen jaren naïef geweest en was dit plan al die tijd al zinloos, of is het als burger per definitie al onmogelijk om een plan in de steigers te krijgen? De woningen komen in ieder geval voorlopig niet uit de opslag als we de wethouder moeten geloven.

Geen grond, geen huizen

Harrie van der Laan: "Het enige wat wij doen is faciliteren. Kom jij met een stuk grond en als het binnen het bestemmingsplan past, dan zijn we zo klaar."

En dat is meteen het probleem. Grond is zeldzaam, zeker in een gemeente als Zaanstad. "Als we grond zouden hebben, dan krijg je nog het probleem dat ik het niet één op één mag verkopen. Dan moet het aanbesteed worden. Anders krijg je gedoe met het Rijk", legt de wethouder verder uit.

De 23-jarige zou dus naast de betaalbare woningen, ook met een stuk grond moeten komen. "Ik wist dat ik niet zomaar een stuk grond zou krijgen", zegt Mirte. Toch heeft ze al die tijd gedacht dat het wel zou lukken. "Er is nooit gezegd: 'Sorry, mooi initiatief, maar het kan gewoon niet'."

Gemeente heeft geen grond in de aanbieding

Ze is er dan ook van overtuigd dat met de vorige wethouder, Songül Mutluer, het project wel zou slagen. Mutluer geeft aan dat ze meteen heeft aangegeven dat er geen locaties beschikbaar waren, maar ze wilde haar ideeën 'niet meteen de prullenbak ingooien.'

Daarnaast wist Mirte volgens Mutluer zelf geschikte plekken voor de huizen. Mutluer: "Ze doet zoveel moeite, dan ben ik bereid om langs die plekken te gaan om na te gaan wat voor mogelijkheden zij zag. Ik heb haar toen gekoppeld aan coöperaties."

Remco Reijke is stedenbouwkundige en ziet in de praktijk dat het lastig is om dingen te realiseren. "We hebben gewoon weinig ruimte", zegt hij. Daarnaast is volgens de stedenbouwkundige niet elke locatie geschikt: "Dan kan het wel eens betekenen dat wat je op de plank hebt liggen, niet bij de plek past."

Heel veel geduld door vergunningsaanvragen

Met alleen een woning ben je er dus volgens Reijke niet. Maar dat betekent niet dat alle plannen van bewoners meteen de prullenbak in gaan. "Het duurt alleen gewoon lang, met veel procedures. Voor bewoners, maar ook voor ontwikkelaars."



Vooral vergunningsaanvragen zorgen ervoor dat het soms lang duurt. Wethouder Van der Laan erkent dit probleem. "Het aantal vacatures bij de afdeling vergunningen is drama. Mensen worden weggekocht." Hij vervolgt: "Sommige gemeente betalen één of twee schalen meer en dan zie je mensen de deur uitlopen. Dat vind ik heel erg."