Kant-en-klare woningen staan nog steeds in de opslag, nog onbekend waar ze komen

Er zou gefietst worden om locaties te zoeken in de Zaanstreek voor de kant-en-klare woningen, maar in de praktijk is er niets van terechtgekomen. Volgens een teleurgestelde Mirte Groen (22) lijkt het dan ook dat er een worst werd voorgehouden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze gaat daarom nu bij de Provinciale Statenverkiezingen nog kritischer stemmen.

Mirte Groen (22) zoekt een huis in Zaanstad - NH Nieuws / Thyra de Groot

Volgens Mirte Groen hebben alle Zaanse partijen gezegd: "We gaan jou helpen om het te realiseren", maar tot vandaag is dit nog niet het geval. De 22-jarige is naar eigen zeggen het afgelopen jaar van het welbekende kastje naar de muur gestuurd. Wisseling van de wacht Voormalig wethouder wonen Söngul Mutluer stond open voor een gesprek en wilde graag met Mirte naar locaties kijken. "Helaas voor mij is zij naar de Tweede Kamer verplaatst. De gemeenteraad is opnieuw ingericht. Het heeft best lang geduurd voordat er een nieuwe wethouder wonen was." Ondertussen zijn de bomen van groen, naar rood, tot bladloos gegaan en staan de huizen nog steeds in de opslag. Vorig jaar vertelde Mirte hier al enthousiast over. Tekst gaat door onder de video.

De woningen zijn klaar en kunnen zo in Zaanstad neergezet worden, mits de regels dit toelaten - NH Nieuws

Mirte is niet helemaal bij de pakken neer gaan zitten en is in gesprek gegaan met woningcorporatie Parteon. "Zij willen met ons samenwerken. Ze willen dan dat we vijftig procent van de woningen verhuurbaar maken. Die mensen hebben dan de eerste kans op kopen." Ze benadrukt wel dat ze voor de uitvoering iemand van de gemeente nodig heeft. Het lijkt erop dat Mirte binnenkort eindelijk de juiste Zaanse politicus te spreken krijgt. "Ik heb nog wel hoop dat het nog wat gaat worden", vertelt Mirte. Ze vervolgt: "Ik zou het heel zonde vinden als gemeente Zaanstad dit niet zou oppakken. Omdat het juist zo goed bij Zaanstad past." Stemmen Ondanks dat ze het gevoel heeft dat veel verkiezingsprogramma's puur voor de show waren, gaat ze morgen bij de Provinciale Statenverkiezingen wel opnieuw haar stem uitbrengen. Mirte: "Ik vind wonen heel belangrijk. Ik pak dat als 'main focus'. De rest van de plannen neem ik dan voor lief." Hieronder kun je de Noord-Hollandse Kieskompas invullen. Het kan even duren voor de tool hieronder geladen is. Dit Kieskompas is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.