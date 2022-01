Zaanse Mirte (21) zet zich in voor betaalbaar wonen met nieuw initiatief

In minder dan 48 uur zijn er al meer dan 300 aanmeldingen op het initiatief 'Homestart' en de teller lijkt niet te stoppen. De woningen van zo'n vijftig vierkante meter worden in een fabriek gebouwd. Er komt geen projectontwikkelaar aan te pas en de Zaanse Mirte Groen zal zelf de kar trekken. "Ik dacht dit kunnen wij in Zaanstad wel gebruiken."

Op de Dutch Design Week ziet Mirte de huizen. "Eerst dat ik dacht ik dat het om Tiny Houses ging." Maar al snel komt Mirte erachter dat dit plan net even anders in elkaar steekt. "Het is een appartement, maar dan in drie verdiepingen." Er wordt dan ook in de hoogte gewerkt, waardoor er minder grond nodig is.

Het idee voor de huizen is in een paar dagen massaal omarmt. Er zijn veel reacties opgekomen. Mirte: "Het laat echt de nood zien van het woningtekort en de behoefte van dit soort ideeën."

'Starters zijn niet moeilijk'

De huizen moeten in de Zaanstreek maximaal zo'n 180.000 euro gaan kosten. Begin februari heeft de 21-jarige gesprekken met Söngul Mutluer, de wethouder die over wonen gaat. Als er groen licht komt vanuit de gemeente kan er worden gezocht naar een stuk grond en kan de pilot in de Zaanstreek van start.

Zelf lijkt het Hembrugterrein Mirte heel tof, maar alles tot Zaandijk is wat de Zaanse twintiger betreft prima. "Ik denk niet dat wij als starters heel erg moeilijk zijn."