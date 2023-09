Wonen in plastic: Edwin maakt Tiny Houses voor Zaankanters van afval

We zijn verslaafd aan plastic en gooien frietbakjes en flesjes, ondanks de extra heffingskosten, even hard op straat. In Hoorn hebben ze de oplossing: van het afval worden boten en huizen gemaakt. Er wordt zelfs zo veel verzameld dat er nu een tweede fabriek voor Tiny Houses in Zaanstad komt.

Blij dat het zo goed gaat met zijn bedrijf is Zaankanter Edwin ter Velde allerminst: "Het is geen goed nieuws want het liefst was ik helemaal niet nodig geweest."

Vanaf 1 juni moet er extra betaald worden voor wegwerp plastic zoals frietbakjes en bekertjes. Uit berichten van de NOS blijkt dat dit nauwelijks helpt. Ook Edwin merkt het: zijn stads-jutters halen evenveel afvalplastic op als voor de regeling.

In Hoorn worden de huizen, die geheel gemaakt zijn van weggegooid plastic, al gemaakt en ook heeft Edwin een werf waar de ene na de andere plastic boot het water in glijdt. Hiermee wil Edwin aantonen hoeveel plastic er wordt verspild: "Twee gezinnen gooien per jaar genoeg plastic weg waar wij een boot van maken."

Tweede fabriek

Er komen zoveel huizen en boten van de band gerold, dat er nu een tweede fabriek wordt geopend in Zaanstad. Het afval wordt daar opgehaald en de huizen weer verkocht aan de Zaankanters: "We hebben misschien wel voor de eeuwigheid voldoende plastic laten we er niet nog meer van produceren."