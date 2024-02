Uithoornaars herdenken gekapte bomen met fleurig kunstwerk: 'Lieflijk tegengas'

Naast het gemeentehuis van Uithoorn is een herdenkingsplek ontstaan. Met een kunstwerk van bloemen geven bewoners uiting aan hun onvrede over de recente bomenkap die nodig was om ruimte voor parkeerplaatsen te maken, en herdenken ze de bomen.

Bloemkunstwerk naast gemeentehuis Uithoorn ter nagedachtenis aan gekapte bomen - Foto: Ingestuurd

Ondanks fel protest van bewoners ging afgelopen week de zaag in 14 bomen bij het gemeentehuis. Hoewel de parkeerplaatsen pas later dit jaar worden aangelegd, moesten de bomen vóór het broedseizoen worden gekapt. Die wet moet voorkomen dat vogelnesten in de versnipperaar belanden. Bekijk hieronder beelden van de kap vorige week dinsdag, gefilmd door een bewoner.

Gekapte bomen Uithoorn - Facebook Red Het Rondje Zijdelmeer

Miranda Bon-de Boer moest even slikken toen ze afgelopen zaterdag over het kale stuk grond liep. Ze is lid van een groep betrokken dorpelingen die eerder al handtekeningen verzamelde tegen de bomenkap, en besloot een herdenkingsplek bij de gekapte bomen in te richten. "Het is eigenlijk een soort lieflijk tegengas", zegt de Uithoornse, die met haar actie vooral positiviteit hoopt los te maken. Boel opfleuren “Ik ben zelf erg creatief en wilde de boel opfleuren”, vertelt de initiatiefnemer. Ze besloot daarom een met bloemen versierd bord bij de bomen te plaatsen. "Laten we hier ons eigen bloeiende kunstwerk maken, want het boeit ons wel", riep ze haar dorpsgenoten op een actieve bijdrage aan het kunstwerk te leveren.

Monument gekapte bomen Uithoorn - Foto: Facebook Red Het Rondje Zijdelmeer

Die oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. Nadat een foto van het kleurrijke bord onder bewoners was gedeeld, besloten meer Uithoornaars bloemen bij de herdenkingsplek te leggen. "Het werd al snel iets groter dan alleen een bloemetje", vertelt een bewoner die graag anoniem blijft. Nadat de bomen waren versnipperd, verzamelde ze de resten en maakte daar met buurtgenoten een pad van dat naar het gemeentehuis leidt. Pure symboliek, want de gemeente moet nu eindelijk een keer naar hen luisteren, vinden ze.