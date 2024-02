Ondanks egels toch zaag in Uithoornse bomen

De bomenkap bij het gemeentehuis in Uithoorn is begonnen, ondanks de mogelijke aanwezigheid van egels. Uit onderzoek, in opdracht van de gemeente, bleek gisteren dat er misschien egels in de perken wonen, maar dat de dieren niet hoeven te lijden als de struiken minder kort gesnoeid worden en de bomen voorzichtig gekapt.

"Ik hoor nu de zaagmachines", vertelt omwonende Mariciel Sloothaak bezorgd aan NH. Zij weet in ieder geval zeker dat de egels er hebben gezeten, want ze maakte er foto's van. De omwonende zette zich afgelopen week in om de bomenkap uit te stellen om zo de egels, die tot april in winterslaap zijn, te beschermen. "Als ik zie hoeveel man en machines daar nu zijn, dat is alles behalve rustgevend."

Trillingen

"Als er egels zijn en je gaat kappen, is het foute boel", waarschuwt Ger Zant van vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam. Egels worden wakker door de trillingen van de bomenkap, legt hij uit. De perken minder kort snoeien en uitkijken dat de bomen niet op de perken vallen, is dus niet voldoende.

Egels die wakker worden uit hun waterslaap, zijn sterk vermagerd. Er is nu nog te weinig eten in de natuur om op tijd aan te komen, legt hij uit. Zant raadde daarom vorige week de gemeente met klem aan om pas in oktober of november te beginnen met kappen: "Dan hebben de vogels nog geen nest en zijn de egels voedsel aan het zoeken."

Tekst gaat verder onder de foto's van de gespotte egels.