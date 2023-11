Bomen definitief tegen de vlakte voor extra parkeerplaatsen bij gemeentehuis Uithoorn

Ondanks een felle strijd gaan 14 bomen bij het gemeentehuis van Uithoorn tegen de vlakte om ruimte te maken voor extra parkeerplaatsen. Dat is de uitkomst van de stemming in de Uithoornse gemeenteraad gisteravond. De succesvolle petitie waarmee werd geprobeerd de kap tegen te houden, lijkt daarmee voor niets geweest. Natuurliefhebbers zijn woest.

"Ik vind het echt schandalig", vertelt John van der Vuurst. Hij woont in Uithoorn en is een van de ondertekenaars van de petitie. Hij is het niet eens mee het plan van het college en vindt het bijzonder jammer dat de raad ermee heeft ingestemd. Om de uitbreiding van het parkeerterrein mogelijk te maken, moeten er bomen worden gekapt.

"Daarnaast is dit plan juist klimaatbewust", vindt Daan Noordanus, raadslid bij de VVD. Voor de veertien oude bomen die worden gekapt, komen onder andere 28 nieuwe bomen in de plaats.

"De natuur is altijd een makkelijk slachtoffer", zegt PvdA-raadslid Marga Moeijes. "Bomen kunnen tenslotte niet spreken." Net als de omwonenden is het raadslid voor het weren van auto's en vindt ze dat Uithoornaars meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Naast de PvdA stemden ook de raadsleden van DUS! en Groen Uithoorn gisteravond tegen de opoffering van bomen voor parkeerplaatsen.

Maar dat vinden de ondertekenaars niet voldoende. "Kleine bomen die daarvoor in de plaats komen, gaan niet voor dezelfde CO2-opvang en schaduwplekken zorgen, terwijl juist dat zo belangrijk is voor het klimaat", vertelde Simone van Dam al eerder aan NH.

"Als politiek moeten we ook rekening houden met verschillende belangen", vertelt Daan. "Als voorbeeld noemt hij de bereikbaarheid van de winkels, de mogelijkheid om te parkeren voor inwoners en de veiligheid in het verkeer. "Als we meer woningen willen, hebben we wel parkeerplaatsen nodig."

De omwonenden wilden daarbij geen steiger, omdat dit overlast zou kunnen bezorgen, maar deze komt er wel. "We verwachten dat mensen toch wel blijven vissen en daarmee anders de kade vernielen", zegt Daan. "Als er toch overlast gaat zijn, kan je het maar beter goed faciliteren."

Op andere punten zijn de omwonenden wel gehoord. In de eerste versie van het plan zouden er 49 parkeerplaatsen bij komen. In de versie die daarop volgde zijn de parkeerplekken bij de Kleine Boterdijk weggehaald. Daarnaast is gisteren besloten een extra trottoir aan te leggen tussen de wijk Kofschip en het bruggetje bij de Kleine Boterdijk.