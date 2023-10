2.000 Uithoornaars tekenen vóór bomen en tegen meer parkeerplaatsen bij gemeentehuis

Een groep Uithoornaars heeft gisteravond bijna tweeduizend handtekeningen overhandigd aan de gemeenteraad. De ondertekenaars van de petitie zijn tegen de uitbreiding van het parkeerterrein bij het gemeentehuis, omdat dit plan inhoudt dat er zestien gezonde bomen in het beschermde natuurgebied Zijdelmeer worden gekapt.

Foto: Zijdelmeer - Red Het Rondje Zijdelmeer Facebook

De groep bood de petitie gisteren aan in aanloop naar de commissievergadering wonen en werken. Het standpunt van de Uithoornaars is duidelijk: breid het parkeerterrein niet uit én laat de bomen staan. "In tijden van klimaatcrisis is het niet te verantwoorden om zulke oude bomen te kappen", vindt omwonende en ondertekenaar Simone van Dam. De gemeente wil er groen voor terugzetten, maar dat is voor de bewoners niet voldoende. "Kleine bomen die daarvoor in de plaats komen, gaan niet voor dezelfde CO2-opvang en schaduwplekken zorgen, terwijl juist dat zo belangrijk is voor het klimaat."

"Het groen is altijd een makkelijk slachtoffer" Marga Moeijes, raadslid PvdA Uithoorn

PvdA-raadslid Marga Moeijes staat achter de petitie. "De inwoners hebben zich ingezet om ook voor het groen te spreken", vertelt ze. "De natuur is altijd een makkelijk slachtoffer. Bomen kunnen tenslotte niet spreken." Net als de omwonenden is het raadslid voor het weren van auto's en vindt ze dat Uithoornaars meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Halfleeg parkeerterrein Dat Uithoorn een parkeerprobleem heeft, staat buiten kijf. De bewoners vragen zich alleen af of een parkeerterrein bij het gemeentehuis dit gaat oplossen. "Op dit moment zijn er in het centrum al te weinig plekken, maar niemand gaat zijn auto helemaal bij het gemeentehuis neerzetten. Zelfs in en op de piekmomenten in het weekend is het parkeerterrein daar nu halfleeg."

De gemeente heeft haar plan inmiddels al een keer aangepast. De parkeerplaatsen aan de Korte Boterdijk, die in het vorige plan stonden, zijn verwijderd. De bewoners vonden dat dit een onveilige verkeerssituatie zou veroorzaken. Er zullen nu 46 parkeerplaatsen komen, in plaats van de eerder voorgestelde 49 parkeerplekken. Daarnaast is er duidelijkheid over het aantal gezonde bomen dat gekapt zou moeten worden. Dit zijn er zestien.

De bewoners hebben zelf ook een oplossing. Terwijl de gemeente aan de achterkant van het gemeentehuis bomen wil kappen om parkeerplekken neer te zetten, wil zij op het pleintje voor de ingang van het gemeentehuis juist tien parkeerplaatsen weghalen. "Laat die gewoon staan", zegt Simone. Maar de gemeente wil aan de voorkant van het gemeentehuis 'een groene uitstraling.' Noodzakelijk Bovendien moeten de bomen volgens de gemeente toch al weg. Zelfs wanneer de uitbreiding van het parkeerterrein niet doorgaat, zullen de bomen moeten worden gekapt. "Het terrein moet namelijk opgehoogd worden om regenwater goed op te kunnen vangen en te zorgen dat er niets overstroomt", legde de gemeente al eerder aan NH uit. Uit onderzoek dat zij liet uitvoeren blijkt dat de bomen deze ophoging niet zouden overleven. De inwoners hebben hier zo hun twijfels over. "Ik denk dat daar absoluut beter naar gekeken moet worden", vindt Simone. "Wat voor gevolgen zijn er bijvoorbeeld voor de wijk erachter als je dat terrein ophoopt en de rest niet?" Te veel losse eindjes Een meerderheid van de aanwezige raadsleden zei gisteravond dat de kans klein is dat het plan tijdens de Raadsvergadering op 2 november wordt goedgekeurd. De informatie die er nu ligt, lijkt hen te mager om tot een beslissing te komen. Zij zijn het eens met Simone: "Het is een plan met te veel losse eindjes en onduidelijkheden."

Foto: Plan parkeerplaats gemeentehuis Uithoorn - Gemeente Uithoorn