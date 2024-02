Bomenkap bij gemeentehuis 'bedreigt egels', Uithoornaars in actie

Egels zijn tot en met april in winterslaap en mogen volgens de Wet natuurbescherming niet worden verstoord. De Uithoornaars gaven al tijdens hun verzet tegen de bomenkap bij de gemeente aan de egels te hebben gespot in de omgeving van het gemeentehuis en deelden onderstaande foto's.

Omwonenden van het gemeentehuis hebben deze week een brief ontvangen waarin staat dat woensdag bij het gemeentehuis de struiken worden gesnoeid en de bomen gekapt. "Er is weer te weinig naar de inwoners geluisterd", zegt Uithoornaar Mariciel Sloothaak, die zich grote zorgen maakt om de bescherming van egels.

Een van de egels die gespot is bij het gemeentehuis in de buurt Mariciel Sloothaak

Een van de egels die gespot is bij het gemeentehuis in de buurt Mariciel Sloothaak

Het gaat haar puur om de bescherming van de egels, een beschermde diersoort. "Ik heb egels gezien. Wie weet zijn ze vertrokken, maar ik wil wel zeker weten dat dit goed onderzocht is. Ik wil dat de beestjes die in winterslaap zijn daar op een normale manier uitkomen."

De gemeente moet rekening houden met de dieren in de natuur, zegt Ger Zant van vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam, waar al zo'n honderd egels zitten. "Als er egels zijn en je gaat kappen, is het foute boel."

Door het snoeien van de struiken en het kappen van bomen kunnen de dieren wakker worden uit hun winterslaap, legt Zant uit. Ze zijn dan sterk vermagerd. Er is nu nog te weinig eten in de natuur om op tijd aan te komen. "Het is beter om in oktober of november te beginnen met kappen. De vogels hebben dan nog geen nest en de egels zijn voedsel aan het zoeken."

Geen bedreiging

De gemeente is niet van plan om de bomenkap te verplaatsen. Juist door de bomenkap vóór het broedseizoen te doen, wil de gemeente vogels beschermen die zich gaan nesten in de huidige bomen en struiken. Daarbij blijkt uit een ecologisch onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, dat het plan geen bedreiging is voor beschermde diersoorten.

Omdat dieren zich verplaatsen, vindt er kort van tevoren opnieuw een controle plaats, vertelt de woordvoerder. Als de gemeentelijk groenadviseur en een ecologisch adviseur zien dat er rondom het gemeentehuis toch beschermde dieren zijn, worden deze door een deskundig bedrijf verplaatst naar een plek in de natuur in de directe omgeving.

Tekst gaat verder onder het Facebook-bericht van de groep Uithoornaars.