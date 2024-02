Hilly Jansen stopt bij Zandvoorts Museum

Op dit moment is Hilly Jansen bezig met de opbouw van de expositie over bunkers in Zandvoort. De streetart-expositie in juli is haar laatste. De Zandvoortse blijft wel actief op cultureel gebied. Zo is is ze onder meer betrokken bij Beleef Zandvoort. De meest in het oog lopende activiteit van deze stichting is het beschilderen van gevels. Kunstenaars zullen in juli onder meer de zijkant van de oude Brandweerkazerne en de 'Dolfiramamuur' opsieren.