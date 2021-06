NH Nieuws-reportage over 'Jaapje' leidt tot tentoonstelling in Zandvoorts Museum

Het Zandvoorts Museum mag ook eindelijk de deuren weer openen voor het publiek en doet dat met een tentoonstelling over de Zandvoortse dwerg Simon Paap. De kleine man, die aan het begin van de negentiende eeuw leefde, was een beroemdheid op kermissen in binnen- én buitenland. De tentoonstelling volgt op de reportage die NH Nieuws maakte over zijn zeer opmerkelijke levensverhaal.

Beeld van Simon Paap in Zandvoorts Museum - NH Nieuws / Paul Tromp

Simon Paap, die ook wel Jaapje werd genoemd, werd slechts 76 centimeter lang en groeide op in het destijds arme vissersdorp Zandvoort. Om geld te kunnen verdienen, bedacht zijn vader een plan om zijn zoon op kermissen op te laten treden. Bijvoorbeeld in Haarlem en in Amsterdam. Simon stelde zich op het podium voor als 'de kleinste mens ter wereld' en verkleedde zich bijvoorbeeld als Napoleon of deed kaartspelletjes met het publiek. Dat werd zo'n succes, dat de kleine Simon zelfs een bekende werd binnen koninklijke kringen. Kleertjes en graf NH Nieuws-verslaggever Paul Tromp en Wim van der Heijden, een ver familielid van Paap, bezochten in februari 2020 locaties in en rond Zandvoort die nog een link hebben met het leven van Jaapje. In het depot van het Frans Hals Museum zijn bijvoorbeeld nog kledingstukken van hem te zien en in de Hervormde Kerk in Zandvoort was ooit zijn graf. Paap kwam op 39-jarige leeftijd om het leven na een tragisch ongeluk op de kermis in het Belgische Dendermonde.

Kledingstukken van Simon Paap in het Frans Hals Museum - Paul Tromp / NH Nieuws

Het stoffelijk overschot van Simon Paap is uit het graf geroofd. Bizar genoeg zijn zijn overblijfselen terechtgekomen in de rariteitenverzameling van een professor en zijn ze later in Den Haag op een veiling verkocht aan een onbekende koper. De Zandvoortse dominee John Vrijhof gaf in de reportage aan dat er toch wel een eerbetoon aan de kleine Zandvoorter in het dorp moest komen, bijvoorbeeld in de vorm van een standbeeld. Want ook zijn grafsteen is tot op heden spoorloos. Beeld, boek en tentoonstelling Hilly Jansen, directeur van het Zandvoorts Museum, raakte geïnspireerd door het verhaal van haar kleine dorpsgenoot en kwam in actie. Kunstenares Noor Brandt werd gevraagd om een beeld van Simon te maken en met behulp van Karina Veeren, docent bij de Zandvoortse Hannie Schaftschool, werd er hard gewerkt aan een kinderprentenboek, zoals hieronder is te zien.

Zandvoort eert kleine Simon Paap met beeld en kinderprentenboek - NH Nieuws

Zowel het beeld als het boek is vanaf vandaag te bewonderen in het Zandvoorts Museum. "Het is een bizar verhaal dat verteld móet worden. Het is een prachtig mannetje, dat destijds met zijn vader van de nood een deugd heeft gemaakt", aldus Hilly Jansen. Docent Karina Veeren heeft in de uren naast haar werk nog extra onderzoek verricht naar documenten die met het leven van Simon Paap te maken hebben. Zo heeft ze bijvoorbeeld de overlijdensakte, opgesteld in Dendermonde, gevonden. Een kopie daarvan maakt onderdeel uit van de tentoonstelling.