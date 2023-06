Formule 3 als rode loper naar F1: historische bolides in het Zandvoorts Museum

De Formule 1 is het walhalla van de autosport: het hoogst bereikbare op vier wielen. Echte liefhebbers vinden dat sinds Max Verstappen zijn intrede heeft gedaan in de koningsklasse, andere categorieën tekort worden gedaan. De Formule 3 bijvoorbeeld verdient meer aandacht, het is per slot van rekening de opstap naar de Formule 1.

In het Zandvoorts Museum is een tentoonstelling te zien over de Formule 3. Dat Mike Doodeman uit Soest en geboren Heemstedenaar Jan-Bart Broertjes verantwoordelijk zijn voor de inrichting, is duidelijk te merken. Beiden zijn echte liefhebbers. Doodeman racet zelfs nog regelmatig met een oude bolide. Vier van deze exemplaren staan uitgestald in het Zandvoorts Museum. Het kostte nogal wat moeite die daar te krijgen. Hoewel de auto's niet breed zijn, was het een enorm karwei ze binnen te krijgen. tekst gaat verder onder de video over de laatste voorbereidingen voor de opening van de tentoonstelling

Formule 3 - NH Nieuws