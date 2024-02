Heeft Herma Indische roots? "Ik dacht vaak: hoor ik wel bij dit gezin?"

De nieuwsgierigheid naar onze voorouders is groot, blijkt wel uit het drukbezochte voorouderspreekuur van het Regionaal Archief Alkmaar. Tientallen mensen stonden daar afgelopen vrijdag voor in de rij, in de hoop meer te weten te komen over hun familiegeschiedenis. "Ik krijg altijd de vraag of ik Indische roots heb, daar hoop ik antwoord op te krijgen", vertelt Herma uit Bergen.

Herma uit Bergen wil meer weten van haar familiegeschiedenis - Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

In het Regionaal Archief van Alkmaar werd afgelopen vrijdag voor het eerst een gratis voorouderspreekuur gehouden. Een groepje deskundigen van de Nederlandse Genealogie Vereniging (NGV) zaten klaar om beginners te helpen met de opstart van hun onderzoek. Of zochten mee naar oplossingen voor vastgelopen onderzoekers. Het is erg druk. Veel drukker dan verwacht. "Wij hebben hier niet op gerekend", roept een van de deskundigen in lichte paniek tegen de groep. "We hopen dat we iedereen op den duur kunnen helpen." Herma Boersma-van der Grijn (71) uit Bergen zit al een tijdje geduldig op een stoel te wachten. Ze probeert de blik te vangen van een van de deskundigen, maar die lijken het veel te druk voor haar te hebben. Scheve schaats gereden? Ze hoopt vandaag antwoord te krijgen op een vraag die haar al jaren achtervolgt. Heeft een van haar voorouders ooit een scheve schaats gereden? "Ik dacht vaak: hoor ik wel bij dit gezin? Intuïtief heb ik altijd gevoeld dat er iets niet klopt. Ik was een nakomertje. Mijn oudste broer en ik scheelden twintig jaar. Ik was gewoon heel anders dan de rest. Maar de vragen die ik had, hebben mijn ouders nooit beantwoord." Door de jaren heen is haar regelmatig gevraagd of ze Indische ouders of voorouders heeft. Die vragen versterkten haar eigen vermoedens. "Mijn vader had zwart haar en mijn oudste broer ook. Maar ik ben de enige uit het gezin die zo snel bruin wordt. Misschien kan ik toch beter zo'n DNA-test van My Heritage bestellen om mijn vraag te beantwoorden", zegt Herma, terwijl ze opstaat en op zoek gaat naar iemand die haar kan helpen. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

Maar de familie van Herma komt oorspronkelijk uit Zuid-Holland. Dat bemoeilijkt het onderzoek. Na wat deskundig advies en een speurtocht door archiefmateriaal over haar overgrootvader op Wieiswie.nl, loopt het spoor al snel dood. Voor meer antwoorden moet Herma bij het regionaal archief in Utrecht zijn, weet ze nu. Wie is wie "Er zit niets anders op dan daar ouderwets door de boeken te bladeren. Teleurgesteld ben ik niet. Het is toch mooi om uit te kunnen zoeken waar je precies vandaan komt? Heel prettig dat ik nu weer verder kan." Tekst gaat door onder de foto.

Leo Knigge is voor het gratis voorouderspreekuur speciaal uit Amsterdam gekomen - Foto: NH Media/Priscilla Overbeek